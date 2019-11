Mamamoo chiến thắng Queendom vẫn không hot bằng (G)I-DLE

Tối 31/10, vòng chung kết show Queendom diễn ra trong sự hồi hộp của khán giả. Trong đêm final, 6 nghệ sĩ/nhóm nữ trình diễn live những ca khúc mới: Mamamoo biểu diễn Destiny; (G)I-DLE biểu diễn Lion; Park Bom biểu diễn Can't Turn Back, Can't Go Back, Nowhere To Go Back; AOA biểu diễn Sorry; Oh My Girl biểu diễn Guerilla và Lovelyz biểu diễn Moonlight.

Kết quả chung cuộc được tính bằng điểm của tất cả vòng thi trước đây cộng với điểm nhạc số và tin nhắn bình chọn của khán giả trong trường quay. Với cách thức tính điểm này, Mamamoo chiến thắng thuyết phục, lên ngôi quán quân Queendom. Xếp thứ hai là Oh My Girl và vị trí thứ ba thuộc về (G)I-DLE.

Mamamoo chiến thắng 'Queendom' nhưng vẫn không hot bằng (G)I-DLE Sân khấu Lion của (G)I-DLE.

Mặc dù Mamamoo là "vương hậu", nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất sau show Queendom lại là (G)I-DLE. Trong thời gian diễn ra đêm chung kết, tên tuổi girlgroup nhà Cube leo lên top trending Twitter toàn cầu. Video màn trình diễn Lion của (G)I-DLE cũng nhanh chóng chiếm giữ vị trí số một top trending YouTube Hàn Quốc. Sau hơn 10 giờ đăng tải, video này đã đạt 1 triệu lượt xem, hơn 90.000 lượt like và hơn 12.000 bình luận. Trên Naver, video của (G)I-DLE cũng xếp vị trí thứ nhất trong số các video hot nhất của Queendom. Từ khóa Lion cũng vào top tìm kiếm realtime trên BXH Melon.

Trên các diễn đàn như TheQoo và Pann Nate, netizen Hàn vẫn đang bàn tán sôi nổi về sân khấu của (G)I-DLE. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận động viên nhóm. Họ cho rằng mặc dù không giành được ngôi vị thứ nhất, (G)I-DLE vẫn đạt được nhiều thành công khi tham gia Queendom. Độ phủ sóng, nhận diện tên tuổi của nhóm đã tăng hơn trước. (G)I-DLE chứng tỏ được tài năng và những kỹ năng trình diễn độc đáo, khó nhầm lẫn với các girlgroup khác. Tháng 10 vừa qua, (G)I-DLE chỉ xếp sau BTS trong danh sách những nhóm nhạc thần tượng có điểm thương hiệu cao nhất.

Em út Shu Hua gây sốt với khoảnh khắc "đắt giá" trong đêm chung kết.

(G)I-DLE gây ấn tượng với màn trình diễn cá tính.

(G)I-DLE debut tháng 5/2018, được bình chọn là một trong những tân binh có màn ra mắt ấn tượng nhất lịch sử Kpop. Dù mới bước sang năm hoạt động thứ hai, (G)I-DLE cho thấy được kinh nghiệm và tài năng vượt trội so với mặt bằng chung của các girlgroup trẻ hiện nay. Với sự bùng nổ của show Queendom, fan hy vọng (G)I-DLE sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong thời gian tới.

Bee