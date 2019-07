Mina bất ngờ hủy bỏ mọi lịch trình của Twice vì chứng 'sợ sân khấu'

Sáng 10/7, JYP thông báo Mina đang rơi vào tình trạng tinh thần "không ổn định". Theo đó, thành viên Nhật Bản của Twice bị chứng lo lắng, bất an khi đứng trên sân khấu. Các bác sĩ và chuyên gia đang chẩn đoán để xác định chính xác nguyên nhân căn bệnh của nữ idol sinh năm 1997.

Trước tình hình này, JYP cho biết sẽ dừng mọi lịch trình còn lại của Mina trong chuyến lưu diễn toàn cầu Twice World Tour 2019 - TwiceLights (từ 25/5 đến 17/8). "Sau khi thảo luận kỹ càng với Mina và các thành viên Twice, chúng tôi quyết định để Mina điều trị thêm bằng các liệu pháp chuyên sâu và nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, cô ấy sẽ không tham gia các concert còn lại của tour".

Mina tạm thời rút khỏi mọi lịch trình của Twice để điều trị chứng "sợ sân khấu".

Đại diện JYP nói thêm: "Sức khỏe nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu của công ty. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp Mina nhận được điều trị tốt nhất. Mong các fan tiếp tục ủng hộ để cô ấy sớm khỏe lại. Xin cảm ơn".

Ngay sau thông báo của JYP, các Once đã để lại nhiều bình luận động viên nữ ca sĩ. Từ khóa #GetWellSoonMina nhanh chóng xếp hạng 3 top trending toàn cầu trên Twitter với hàng chục nghìn lượt tweet.

Một số ý kiến từ fan: "Tôi rất buồn khi nghe tin này. Hy vọng Mina sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng tôi cũng mừng là cô ấy được nghỉ ngơi trong thời điểm Twice chạy tour mệt mỏi"; "Sức khỏe là trên hết. Mong Mina sớm trở lại"; "Cảm ơn bạn đã đủ can đảm để nói với người hâm mộ những gì bạn đang trải qua. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ đợi dù bao lâu đi nữa"; "JYP cần điều chỉnh lại lịch trình của Twice, các cô gái đã kiệt sức trong suốt 2 năm qua rồi"...

Mina xuất hiện ở sân bay sang Nhật ngày 5/7 với tình trạng sức khỏe không tốt.

Gần đây, Mina gặp vấn đề về sức khỏe. Cô rút khỏi chương trình Music Station tại Nhật Bản cũng như sự kiện Pocarisweat Teenfesta diễn ra ngày 7/7 của Twice vì chấn thương đầu gối tái phát. Chấn thương này của Mina bắt đầu từ cuối năm 2018 khiến cô gặp nhiều khó khăn khi thực hiện vũ đạo và đi lại. Cô phải thường xuyên sử dụng băng dán y tế mỗi khi bước lên sân khấu.

Không chỉ Mina, người hâm mộ cũng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe các thành viên Twice. Là nhóm nữ nhưng Twice được netizen gọi là "boygroup không phải đi nghĩa vụ quân sự" do làm việc "quần quật" quanh năm, không có thời gian nghỉ ngơi.

