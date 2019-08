Mnet bị nghi thiên vị BTS - TXT, 'ghẻ lạnh' EXO - AB6IX

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI MGMA 2019: Giải Daesang: - Nghệ sĩ hàng đầu (Top Artist) - BTS - Âm nhạc hàng đầu (Top Music) - Paul Kim "Me After You" - Nghệ sĩ bán digital chạy nhất (Best Selling Artist) - TWICE - M2 Video hàng đầu (M2 Top Video) - BTS Giải Popularity Awards: - M2 Most Popular Artist - IZ-ONE - Genie Music Popularity Award - BTS - Global Popularity Award - BTS Các Hạng mục Âm nhạc: - Nhóm nhạc nam - BTS - Nhóm nhạc nữ - TWICE - Nghệ sĩ solo nam - Paul Kim - Nghệ sĩ solo nữ - Chung Ha - Nam tân binh - TXT - Nữ tân binh - ITZY - Nghệ sĩ trình diễn nam - BTS - Nghệ sĩ trình diễn nữ - IZONE - Nghệ sĩ vocal - MAMAMOO - Ban nhạc - DAY6 Giải phụ: - Genie Music Next Generation Star: AB6IX, Kim Jae Hwan - M2 Hot Star - PENTAGON, WJSN - Sáng tạo trình diễn (Performance Creator) - Lia Kim - Cải cách âm nhạc (Innovator) - Yoon Jong Shin