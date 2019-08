Mỹ nam Thái Lan phim 'Friend Zone' đến Hà Nội ngày 24/8

Nine Naphat là diễn viên Thái Lan được bạn trẻ Việt Nam biết đến qua nhiều tác phẩm hot, trong đó nổi bật là Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân). Đây là bộ phim điện ảnh gây sốt phòng vé trong 2019. Ngày 24/8 tới, mỹ nam 23 tuổi sẽ tới Hà Nội, góp mặt trong sự kiện "Lễ hội phim Thái Lan" thuộc khuôn khổ Lễ hội Thái Lan 2019 (Thai Festival 2019).

Nine Naphat là mỹ nam học giỏi, đa tài.

Thông tin này được công bố trong buổi họp báo ngày 16/8, do đại sứ Thái Lan tại Hà Nội Tanee Sangrat chủ trì. Chia sẻ về lý do mời Nine Naphat đến Việt Nam tham dự Lễ hội Thái Lan, ngài Đại sứ cho biết: "Trong số các ngôi sao Thái Lan, Nine Naphat là cái tên đang có sức hút lớn với người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng muốn có cơ hội gần gũi hơn với fan Việt, do vậy chúng tôi đã quyết định mời Nine tới Hà Nội để giao lưu cũng như quảng bá nền điện ảnh Thái Lan tới công chúng".

Lễ hội Thái Lan đã qua 10 mùa tổ chức, tuy nhiên đây là năm đầu tiên mảng điện ảnh được đưa vào nội dung của lễ hội. Nhân dịp này, bộ phim Friend Zone cũng được công chiếu lại tại một rạp chiếu phim ở Long Biên. Trong buổi giao lưu ngày 24/8, Nine Naphat sẽ chia sẻ nhiều hơn về quá trình quay phim cũng như những kỷ niệm trong nghề. Người hâm mộ Việt sẽ được tiếp cận với ngôi sao Thái Lan ở cự ly gần. Ngoài nam chính, đạo diễn của phim là Chayanop Boonprakob cũng có mặt.

Nine và bạn diễn Baifern Pimchanok trong Friend Zone.

Bên cạnh Friend Zone, Đại sứ quán Thái Lan còn công chiếu một bộ phim khác là Thầu Chín ở Xiêm, kể về câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ sinh sống và hoạt động Cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc tại Thái Lan, phản ánh mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bên cạnh Lễ hội phim, Lễ hội Thái Lan 2019 còn có hai hoạt động khác là Lễ hội Thái Lan - biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, múa Thái và quyền Thái cùng trưng bày 70 gian hàng; Lễ hội ẩm thực Thái Lan để quảng bá rộng rãi ẩm thực Thái Lan tới người dân Việt Nam, trong thời gian từ 23 đến 25/8.

Nine Naphat sinh năm 1996, tên thật là Naphat Siangsomboon. Anh theo họ mẹ - diễn viên nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon từng đoạt Á hậu hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Anh chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó ký hợp đồng độc quyền với đài CH3 (Channel 3). Năm 2018, anh tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học quốc tế Mahidol (Bangkok, Thái Lan). Trước Friend Zone, Nine chỉ xuất hiện trong ba tác phẩm nhưng đều tạo được tiếng vang: phim điện ảnh A Gift (Món quà tình yêu), phim truyền hình Rak Kan Panlawan (1.000 ngày yêu) và Tee Krai Tee Mun (Ai cũng có lúc tỏa sáng).

Nhạc phim 'Friend Zone' với sự góp giọng của Chi Pu.

Nghệ Nhi