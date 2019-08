Netizen 'đào' lại mẫu người lý tưởng của Ji Hyo - Kang Daniel

Sau khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của Ji Hyo (Twice) và Kang Daniel, JYP và Konnect Entertainment đều xác nhận. Những chủ đề xung quanh hai idol này đang được netizen bàn luận sôi nổi. Một trong những topic thu hút sự chú ý nhất chính là "mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng" của Ji Hyo và Daniel.

Trong chương trình radio Choi Hwajung's Power Time năm 2016, Ji Hyo từng tiết lộ: "Tôi thích một chàng trai mà tôi có thể tin cậy. Gần đây tôi thích bộ phim Signal, tôi thực sự thích nam diễn viên Jo Jin Woong trong bộ phim đó. Anh ấy rất giống với mẫu người lý tưởng của tôi".

Ji Hyo sinh năm 1997, là trưởng nhóm Twice.

Với Kang Daniel, anh từng chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng trên show Happy Together hồi tháng 3/2018. Cựu thành viên Wanna One nói: "Tôi thích một cô gái ham học hỏi. Tôi muốn gọi bạn gái mình là 'Kiddo', một người có bàn tay nhỏ và thấp hơn tôi". Daniel cũng bật mí về tính cách lãng mạn khi yêu: "Nếu bạn gái tôi nói rằng có một nhà hàng rất ngon, tôi sẽ nói với cô ấy là: 'Miễn là đi cùng em, anh có thể đến nhà hàng này cho đến cuối đời'".

Kang Daniel sinh năm 1996, từng là thành viên Wanna One trước khi debut làm nghệ sĩ solo.

Gần đây, Kang Daniel phát hành album solo đầu tay mang tên Color on Me và ca khúc chủ đề What are You up to. Ngay sau khi tin hẹn hò bùng nổ, fan nhận ra lời ca khúc What are You up to của Daniel rất có thể là "ám hiệu tình yêu" gửi đến Ji Hyo. Bài hát có những câu từ như "Anh đã nhìn vào điện thoại cả ngày/ Nhưng chẳng nhận được gì từ em"; "Ước một ngày đôi ta được sánh đôi cùng nhau/ Nhưng em cứ bận rộn như vậy thì anh biết phải làm sao đây?"; "Cô gái ơi anh rất cần em/Hãy gọi cho anh đi"...

So sánh lời ca khúc What are You up to cùng thông tin mà Dispatch đưa ra, nhiều người cho rằng bài hát này mô tả chính xác tâm trạng đang yêu của Kang Daniel. Theo nguồn tin, cặp đôi vô cùng bận rộn với những lịch trình riêng, nhưng vẫn tranh thủ gặp nhau mỗi tuần một lần những dịp rảnh rỗi. Dispatch còn cho biết thêm, Ji Hyo đã an ủi, cổ vũ bạn trai trong thời điểm anh gặp khó khăn vì vụ kiện với công ty quản lý cũ.

Hiện tại chuyện tình của Kang Daniel và Ji Hyo nhận được phản ứng khá tích cực từ netizen. Bên cạnh số ít bình luận phản đối từ fan Kang Daniel, số đông công chúng cho rằng đây là một cặp "xứng đôi vừa lứa". Cả hai đều là thần tượng tài năng, nghiêm túc trong công việc và có nhân cách tốt đẹp. Các fan vui mừng vì Ji Hyo và Daniel đã tìm được đúng đối tượng để hẹn hò.

Minie