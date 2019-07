Netizen nghi ngờ gian lận khi rapper vô danh Ấn Độ phá kỷ lục của BTS

Tối 11/7, kỷ lục MV có lượt xem cao nhất trong 24 giờ đầu trên YouTube được thiết lập một con số mới. Theo đó, nam ca sĩ Badshah (Ấn Độ) đã đạt được 75,5 triệu view sau 1 ngày phát hành với MV Paagal, phá kỷ lục hồi tháng 4 của BTS (74,6 triệu view) với MV Boy With Luv (hợp tác với Halsey).

Thông tin này khiến cộng đồng netizen quốc tế bất ngờ. Badshah là một rapper khá nổi tiếng ở Ấn Độ, nhưng gần như không có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. MV Paagal cũng khó có thể gọi là "cơn sốt" khi không vào top trending YouTube và chỉ nhận được hơn 190.000 lượt like sau 24h. Đây là một con số thấp bất ngờ khi đặt cạnh lượng view "khủng" nói trên.

Trong khi đó, MV Boy With Luv của BTS ngay từ khi ra mắt đã lập nhiều thành tích trên YouTube, khiến hệ thống đếm view của trang web này bị đóng băng nhiều giờ vì lượng truy cập quá lớn. MV đã đạt 30 triệu lượt xem sau 7 tiếng 12 phút; 50 triệu sau 13 tiếng 12 phút; 70 triệu chỉ sau 21 tiếng 19 phút và con số hiển thị sau 24h là 78.052.562 triệu view (sau khi YouTube trừ view ảo còn 74,6 triệu view). MV cũng nhận 6,6 triệu like sau một ngày ra mắt. Thành tích này đã giúp BTS phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới chứ không riêng tại Kpop.

Fan BTS cho rằng kỷ lục của Badshah có được nhờ gian lận view.

So sánh với những thành tích của MV Boy With Luv và MV Paagal, nhiều người đặt ra nghi vấn "hack view". Trên thực tế, người dùng mạng vẫn có thể sử dụng các phần mềm tăng view ảo để thiết lập những con số "khủng" trên YouTube. Giả thuyết này được nhiều người ủng hộ bởi lượng like của Paagal quá ít so với số view hiển thị. Ngoài ra, cộng đồng fan của Badshah cũng không lớn đến mức có thể giúp nam rapper này phá kỷ lục thế giới của BTS. Trước đó, ngôi sao lớn như Taylor Swif cũng chỉ đạt 65,2 triệu view cho MV ME! hồi tháng 4.

Hiện, một số fan BTS yêu cầu YouTube kiểm tra lại kỹ càng trường hợp của Badshah nhằm đòi "công bằng" cho thần tượng. Cũng có nhiều Army lại cho rằng chuyện này không quá quan trọng bởi "kỷ lục sinh ra là để được phá vỡ". Trong nửa cuối 2019, BTS nhiều khả năng sẽ phát hành thêm một album nữa. Do đó fan tin rằng kỷ lục view 24h đầu trên YouTube rồi sẽ lại thuộc về boygroup đình đám nhà Big Hit.

Bee