'Nếu có kiếp sau, xin đừng làm thần tượng Hàn Quốc'

Tháng 12/2017, T-ara khóc nức nở khi lần đầu giành cúp trên sân khấu The Show với ca khúc What's my name? sau 5 năm kể từ scandal bắt nạt. Nhưng đây cũng là đợt quảng bá cuối cùng trước khi T-ara rời công ty MBK, tách ra solo.