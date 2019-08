Người trong ngành tiết lộ cách sao Kpop bí mật hẹn hò

Trong tập mới phát sóng của show Rumor Has It (kênh Channel A), các khách mời và MC bàn luận về chủ đề "những người nổi tiếng hẹn hò riêng tư". Chương trình nhắc đến Ji Hyo (Twice) và Kang Daniel, cặp đôi vừa bị Dispatch khui ảnh hẹn hò ngày 5/8.

Cặp đôi mới nhất của làng nhạc Kpop là Ji Hyo và Kang Daniel.

Phóng viên Kim Ji Hyun chia sẻ, Ji Hyo và Kang Daniel đang tìm hiểu nhau với những tình cảm tốt đẹp. Nữ ca sĩ Lady Jane tiết lộ, khi còn là tân binh, các idol có xu hướng hẹn hò vào ban đêm trong các buổi đi dạo công viên, leo núi để không ai có thể bắt gặp. Khi đã hoạt động được vài năm và có ôtô riêng, idol thoải mái gặp nhau hơn và thường hẹn hò ở sông Hàn.

Lady Jane nói thêm, khu nhà của Kang Daniel là nơi có an ninh nghiêm ngặt. Nhiều ngôi sao như vợ chồng Min Hyo Rin - Tae Yang (Big Bang), nam diễn viên Lee Jong Suk, nữ diễn viên hài Park Na Rae... cũng có căn hộ ở khu phố này.

Theo nhà báo Hàn, khi không có ảnh xác thực, các ngôi sao sẽ phủ nhận.

Khi các khách mời đặt câu hỏi "liệu hẹn hò ở nhà riêng có thực sự an toàn", nam diễn viên Hong Suk Chun khẳng định nhiều người bạn nổi tiếng của ông đã bị người dân bắt gặp từ nhà của họ.

Phóng viên Kim Ji Hyun tiết lộ: "Nhiều người nổi tiếng có thể hiểu nhầm điều này. Mặc dù khu phố của họ an toàn, nhưng vẫn có những con đường dẫn đến bãi đậu xe ngầm. Nếu họ bị bắt gặp ở đó vào cùng một thời điểm, điều đó sẽ trở thành bằng chứng hẹn hò".

Cô nói thêm về cách thức công bố một tin hẹn hò trong Kbiz: "Nhiều người cho rằng các sao luôn bị nhà báo phục kích, rình rập. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, chúng tôi đã được các nguồn 'bắn tin'. Nếu không bị chụp ảnh, các tin tức báo chí sẽ bị người trong cuộc phủ nhận. Do đó, chúng tôi chỉ đưa tin hẹn hò sau khi đã xác nhận kỹ lưỡng".

Minie