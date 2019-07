Nhân chứng 'lật mặt' tố cáo Yang Hyun Suk dàn xếp môi giới mại dâm

Tối 8/7, trong tập mới nhất của phóng sự Straight (MBC), ekip sản xuất có cuộc phỏng vấn với "má mì" Jung, đối tác làm ăn của Yang Hyun Suk và Seung Ri, chủ một cơ sở giải trí người lớn. Theo bà Jung, Yang Hyun Suk chính là người đứng đầu dàn xếp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài trong bữa tiệc rượu ở Hàn Quốc và chuyến du lịch châu Âu năm 2014.

"Má mì" Jung (được làm mờ) xuất hiện trong phóng sự mới nhất của Straight.

Bà Jung cho biết, bà chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với tỷ phú Malaysia Jho Low vì bà không biết tiếng Anh. Trong chuyến đi châu Âu năm 2014, chính nhà sáng lập YG đã đưa ra "đơn đặt hàng" dành cho bà. "Tôi nhận được một cú điện thoại từ Yang Hyun Suk. Hình ảnh của 10 cô gái sau đó đã được gửi cho những người bạn của ông Yang. Một tuần trước khi rời khỏi châu Âu, một người đưa tôi 200 triệu won nói rằng do Jho Low chi trả". Theo bà Jung, Yang Hyun Suk còn "mách nước" cho bà về cách phân chia số tiền 200 triệu: mỗi cô gái được nhận 10 triệu won, số còn lại thuộc về bà.

Giải thích lý do nhận lời phỏng vấn với Straight, "má mì" Jung khẳng định đó là vì phía YG đã thay đổi lời khai. "Tôi đã bị cảnh sát thẩm vấn 6 lần. Tôi chỉ làm theo ý YG, tôi cũng chẳng biết về những nhà đầu tư quyền lực kia. Trong khi YG tuyên bố rằng họ không biết vì sao tôi lại tự điều động gái mại dâm".

"Má mì" Jung cũng tiết lộ thêm, trước khi ekip của Straight phỏng vấn, bà đã nhận được một cuộc gọi từ CEO Kim của YGX (công ty con - PV). Ông Kim nói rằng "có khả năng cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra".

Nói thêm về Yang Hyun Suk, "má mì" Jung kết luận: "Ông ta không phải là người thường đi ăn tối với các doanh nhân. Đó là lý do bữa tiệc chiêu đãi đó có vấn đề. Tôi không rõ những gì ông ta đã đạt được khi yêu cầu tôi làm điều này. Lý do những cô gái ở cơ sở giải trí người lớn của tôi xuất hiện tại bữa tiệc đó đều là vì yêu cầu của Yang Hyun Suk. Yang Hyun Suk cũng biết chính xác lý do tôi nhận được tiền. Bởi vì ông ta đã dàn xếp mọi thứ. Đó là sự thật".

Yang Hyun Suk đến sở cảnh sát lấy lời khai vào 27/6.

Trong buổi thẩm vấn với cảnh sát hồi tháng trước, "má mì" Jung không thừa nhận hành vi môi giới mại dâm, đồng thời cũng phủ nhận việc Yang Hyun Suk dàn xếp các dịch vụ tình dục để chiêu đãi nhà đầu tư. Hành động "lật mặt" của nhân chứng này khiến dư luận Hàn hy vọng vụ án được làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, một số người cho rằng vụ việc sẽ sớm "chìm xuồng" vì nhiều nguyên nhân.

Sáng 9/7, truyền thông Hàn đã liên hệ với YG và cựu chủ tịch Yang để làm rõ thông tin từ lời khai của bà Jung. Tuy nhiên, cả hai bên đều không trả lời điện thoại.

Minie