Nhan sắc của mỹ nhân Kpop trước và sau khi giảm cân

Ji Hyo (Twice) nổi tiếng với quá trình biến đổi nhan sắc nhờ giảm cân. Thời tham gia show Sixteen, cô vẫn còn là một cô nàng mũm mĩm, bị chê là ''lỗ hổng visual'' của Twice. Sau này, Ji Hyo ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Các thành viên Twice chia sẻ rằng, Ji Hyo rất chăm chỉ tập luyện, mỗi ngày cô dành 4 tiếng ở phòng gym.