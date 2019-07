Nhan sắc của những Center trong đêm chung kết 'Produce 101'

Jung Chae Yeon được chọn làm Center cho ca khúc When the Cherry Blossoms Fade. Nét đẹp trong sáng, thơ ngây của Chae Yeon cực hợp với ca khúc nhẹ nhàng, nói về mối tình đầu. Nhiều khán giả nhận xét When the Cherry Blossoms Fade là một ca khúc sinh ra để dành cho Jung Chae Yeon vì cô nàng rất hợp với hoa anh đào.