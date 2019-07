Nhan sắc thật của ITZY trên truyền hình bị chê 'kém xa Twice'

ITZY vừa tham gia show thực tế nổi tiếng Knowing Bros. Nhóm nữ nhà JYP thể hiện những khía cạnh hài hước, khả năng vũ đạo mạnh mẽ. Đây là lần hiếm hoi ITZY tham gia chương trình giải trí trên truyền hình từ khi debut. Tuy nhiên, netizen Hàn lại đưa ra một số bình luận chỉ trích ngoại hình của ITZY. Họ cho rằng nhan sắc thật của các nữ idol nhà JYP khác xa với ảnh được photoshop.

ITZY bị chê kém xinh khi lên show giải trí.

Một số ý kiến bình luận trên Nate: "Lên tivi mà không có các hiệu ứng chỉnh sửa thì vẻ ngoài của các em này cũng thường thôi", "Nhìn tầm thường quá, khác hẳn trong MV", "Sự khác biệt quá lớn khi lên TV và đời thực. Twice không hề khác biệt thế này", "ITZY còn lâu mới đạt đẳng cấp của Twice nhé", "Những hình ảnh của ITZY trên tivi khiến công chúng lầm tưởng rằng họ là nhóm nhạc toàn visual nhưng thực tế lại khác xa. Twice và Black Pink vượt trội hơn", "Twice, IZONE, Red Velvet đều được khen xinh đẹp khi lên show này, tại sao nhóm này lại như thế. Chỉ có Shin Ryu Jin giữ vững phong độ"....

Hình ảnh teaser của ITZY được khen xinh lung linh.

Netizen "đổ lỗi" cho màn xuống sắc của ITZY là vì màu tóc. Nhiều thành viên nhuộm tóc màu nổi nhưng không được tạo kiểu cẩn thận, tóc xơ xác khiến khán giả thất vọng. ITZY mới là tân binh, lần đầu tham gia show giải trí nên chưa biết cách kiểm soát biểu cảm, tạo dáng nên đôi lúc hơi "lố".

Nhóm chuẩn bị comeback vào tháng 7.

ITZY thông báo kế hoạch comeback vào tháng 7. Nhóm sẽ phát hành album đầu tay có tên IT'z ICY. Những bức ảnh teaser của nhóm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ hình tượng sang chảnh, cuốn hút. Netizen trông chờ nhiều vào chất lượng âm nhạc của JYP sau khi ITZY có bản hit Dalla Dalla.

Quỳnh Mai