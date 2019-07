Nhan sắc tươi trẻ của Jang Nara khiến netizen Hàn kinh ngạc

Mới đây, một chủ đề có tên "Jang Nara hiện tại" thu hút sự chú ý trên diễn đàn Pann Nate. Loạt ảnh của Jang Nara trên phim trường VIP (SBS), dự án mới mà cô đang tham gia, khiến netizen kinh ngạc. Nhiều người cho rằng Jang Nara chính là ngôi sao "hack tuổi" nhất trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Jang Nara trẻ trung trong ảnh hậu trường phim VIP.

So với tuổi 38, nữ diễn viên được khen là quá tươi trẻ, ngọt ngào.

Ảnh chụp vội bằng camera thường cũng không "dìm" được nhan sắc Jang Nara.

So với những hình ảnh quá khứ, Jang Nara trông không già đi là bao, thậm chí còn thêm phần xinh đẹp. Netizen ấn tượng trước làn da căng bóng, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài luôn toát lên bầu không khí vui vẻ hạnh phúc của Jang Nara. Họ cho rằng chính tinh thần là bí quyết giúp cô trẻ trung bất chấp thời gian như vậy.

Một số ý kiến nổi bật: "Cô ấy không già đi chút nào. Đáng sợ thật"; "Nara luôn tạo cảm giác vui vẻ cho khán giả. Đó là lý do vì sao tôi thích xem phim của cô ấy"; "Bằng tuổi cô ấy nhiều người đã có con trưởng thành rồi, nhưng Jang Nara thì vẫn như một cô gái đôi mươi"; "Vóc dáng Jang Nara cũng nhỏ nhắn như thiếu nữ"; "Ước gì được sống với khuôn mặt trẻ thơ như chị ấy"...

Từ trái sang: 2002 - 2009 - 2015 - 2019.

Jang Nara sinh năm 1981, bước chân vào Kbiz năm 2001 với vai trò ca sĩ solo dưới trướng SM Entertainment. Ca khúc đình đám nhất sự nghiệp Jang Nara là Sweet Dream (2002). Sau đó, cô lấn sân diễn xuất với những bộ phim như Cô gái thông minh, Chuyện tình nàng hề... và nhận phản ứng tốt từ khán giả, được gọi là "em gái quốc dân".

Sau một thời gian dài tập trung vào thị trường Trung Quốc, tên tuổi Jang Nara giảm sút tại quê nhà. Những tác phẩm sau này như One More Happy Ending, Go Back Couple... không thành công như mong đợi. Cuối 2018, nữ diễn viên nhận vai chính trong bộ phim The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng). Thành công ngoài mong đợi của tác phẩm đã đưa danh tiếng trở lại với Jang Nara.

Phim VIP, tác phẩm Jang Nara đóng cùng nam diễn viên Lee Sang Yoon, dự kiến lên sóng SBS vào tháng 08/2019.

Nhan sắc tươi trẻ bất chấp thời gian của Jang Nara khiến netizen Hàn kinh ngạc Jang Nara biểu diễn lại ca khúc Sweet Dream trong một chương trình năm 2018.

Bee