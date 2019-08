Nhân viên YG tiết lộ 2NE1 bị đối xử tệ bạc, mất ca khúc về tay Black Pink

Gần đây, bài chia sẻ do một người tự xưng là nhân viên cũ YG đăng trên diễn đàn DC Inside (Hàn Quốc) gây chú ý. Theo đó, người này cho biết làm việc tại YG từ giữa 2009 và đã rời công ty hồi đầu năm nay. Để chứng minh lời nói, chủ nhân bài viết đã đăng một tấm ảnh thẻ nhân viên YG làm "bằng chứng".

2NE1.

Nhân viên cũ YG tiết lộ, nguyên nhân tan rã của 2NE1 - girlgroup đình đám một thời - có rất nhiều "uẩn khúc" từ nội bộ công ty. Trước khi Minzy rời YG vào tháng 4/2016, cô từng mong muốn phát hành một album solo. Đó là thời gian 2NE1 gián đoạn hoạt động suốt 2 năm vì scandal chất cấm của Park Bom. Minzy tha thiết được trở lại sân khấu nhưng YG đã từ chối. Xung đột về việc quảng bá cho Minzy đã khiến cha mẹ cô đến YG để thảo luận. Sau những mâu thuẫn với YG, Minzy rời nhóm.

Về hoạt động solo của CL, YG đã hủy bỏ, trì hoãn nhiều lần. Mặc dù nhiều staff của YG ủng hộ CL, YG vẫn phớt lờ họ. Sau khi Minzy rời nhóm, 2NE1 vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí đã thu âm sẵn một album mới. Tuy nhiên, kế hoạch comeback năm 2016 của 2NE1 đã không bao giờ được xảy ra. Park Bom bị YG từ chối và đánh giá thấp, gọi cô là một "thất bại của công ty". YG đẩy Bom sang công ty con là The Black Label rồi đuổi cô ấy đi.

Cuối cùng, 2NE1 bị buộc phải tan rã. Các cô gái không đưa ra quyết định đó, hội đồng quản trị cũng không phải là những người bắt ép YG phải disband 2NE1. Những ca khúc được sản xuất cho 2NE1 đã bị chuyển cho những nghệ sĩ khác, trong đó có As If It's Your Last của Black Pink.

Sau khi tan rã, CL gần như "phát điên" vì khủng hoảng tâm lý, còn YG chẳng còn quan tâm đến CL và Dara suốt 3 năm qua. Nhân viên này tiết lộ thêm, trong bản kế hoạch quảng bá năm 2019 của nghệ sĩ YG có nhắc đến Dara nhưng không có gì cho CL.

Bài đăng này khiến cộng đồng fan 2NE1 "dậy sóng". Nhiều netizen cho rằng những chi tiết trong topic này đã giải thích nhiều "khúc mắc" của sự việc 2NE1 đột ngột tan rã. Thời điểm YG đưa ra tuyên bố về việc disband, cả 3 thành viên là Dara, CL và Park Bom đều chỉ biết qua truyền thông. Nhiều fan 2NE1 tin rằng chính Yang Hyun Suk là người đã đẩy 2NE1 tới kết cục đau lòng như vậy. Vào tháng 9/2018, Park Bom từng có phát ngôn ám chỉ cựu chủ tịch Yang là người đã phá hủy 2NE1.

Một số người cũng tin rằng, nhiều bài hát khác của Black Pink vốn được Teddy và YG sản xuất cho 2NE1. Điều này giải thích vì sao khi Black Pink debut (8/2016), khán giả lại thấy... bóng dáng 2NE1 trong những ca khúc của họ. Không ít người chỉ trích YG vì "có mới nới cũ", tự tay hủy hoại một trong những girlgroup nổi tiếng nhất Kpop thế hệ hai. Trên Twitter, nhiều fan trend hashtag #2NE1DeservedBetter (2NE1 xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn) để thể hiện sự bức xúc.

Nhiều năm trước, trên Instagram, CL và Minzy từng đăng những tấm ảnh với chú thích là "Playing With Fire", "Forever Young". Trùng hợp hơn, đây lại là tên của hai ca khúc sau này được phát hành bởi Black Pink.

2NE1 là girlgroup đi theo phong cách cá tính của YG, debut năm 2009. Trong sự nghiệp, nhóm đã cống hiến nhiều bản hit ấn tượng, những sân khấu "để đời" và nhận rất nhiều giải thưởng danh giá. Đồng thời, 2NE1 cũng được xem là đối thủ duy nhất của SNSD. Ở thời đỉnh cao (2014), 2NE1 bị đóng băng hoạt động khi Park Bom vướng phải scandal thuốc cấm. 2 năm sau đó, Minzy rời YG và 2NE1 cũng thông báo tan rã trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Ngày 17/5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm debut, 2NE1 hội ngộ với đội hình 4 thành viên. Hình ảnh 2NE1 đoàn tụ gây sốt nhiều diễn đàn Kpop, gợi cho người hâm mộ những ký ức đẹp về một trong những girlgroup đình đám nhất Kpop thế hệ 2.

2NE1 trong ngày tái hợp.

Bee