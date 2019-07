Những 'cú sốc' sau đêm chung kết Produce X101

Lee Jin Hyuk không được debut

Những tập cuối, Lee Jin Hyuk là thực tập sinh nổi bật nhất nhờ tài năng vượt trội. Anh chàng được gọi là ''thầy Lee'', "leader quốc dân'' khi luôn hướng dẫn các thí sinh khác tập luyện. Ở vòng loại cuối, Lee Jin Hyuk đứng vị trí thứ 3. Người hâm mộ gần như tin tưởng nam idol chắc suất debut trong đêm chung kết.

Trước đêm thi chung kết, Lee Jin Hyuk được bình chọn nhiều thứ ba trong dàn thực tập sinh.

Tuy nhiên, cuối cùng Lee Jin Hyuk dừng chân ở hạng 14. Thông tin này khiến khán giả bị sốc vì nam idol có lượng fan hùng hậu, sẵn sàng chịu chi nhưng không thể giúp Jin Hyuk góp mặt trong top 11. Ngay đến MC Lee Dong Wook cũng bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến nam ca sĩ không được debut. Sau đêm chung kết, cái tên Lee Jin Hyuk xuất hiện trong bảng tìm kiếm của Twitter, phản ứng của người hâm mộ là tức giận, không thể tin tưởng vào kết quả đã công bố.

Điều đáng nói, vị trí thứ 14 của Lee Jin Hyuk là một ''lời nguyền'' của Produce X101. Ga Eun (Produce 48), Kim Joong Hyun (Produce 101 mùa 2) cũng dừng chân ở thứ hạng này dù trước đó rất nổi tiếng, fan đông và tài năng. Nhiều khán giả đặt nghi vấn Mnet ''dìm'' những thực tập sinh này. Năm nào cũng phải có một người nổi tiếng nhưng bất ngờ bị loại đêm chung kết để tạo ''cao trào'' cho show.

Bộ ba Center đều không được debut

Một truyền thống mà nhiều khán giả xem 3 mùa Produce nhận ra rằng những thực tập sinh được chọn là Center cho 3 ca khúc mới trong đêm chung kết đều có tên trong top 11. Tuy nhiên, đến mùa 4, Mnet đã quyết định đổi kịch bản, khiến người hâm mộ dự đoán ''hụt''.

Kim Min Gyu là Center của ca khúc Dream For You. Đây là ca khúc do Dae Hwi (Wanna One) sáng tác riêng cho chương trình. Nhiều fan suy đoán Min Gyu sẽ debut vì sở hữu visual "đỉnh cao", được Mnet ưu ái và có lượng fan ổn định. Tuy nhiên, nam thực tập sinh dừng ở vị trí thứ 12 do thua về tổng lượng vote qua các vòng.

Song Yuvin là Center cho ca khúc Boyness, thể hiện nét quyến rũ đầy nam tính. Đây là lần đầu nam thực tập sinh đảm nhận vị trí quan trọng này. Cuối cùng, Yuvin không có tên trong top 11.

Hwang Yun Seong được đánh giá một trong những thực tập sinh có khả năng vũ đạo tốt nhất chương trình. Thực tập sinh Woollim là Center của ca khúc To My World. Cuối cùng, Yun Seong không có mặt trong top 11 của đêm chung kết.

Kang Min Hee và Lee Han Gyul gây tranh cãi

Kang Min Hee (ảnh trái) và Lee Han Gyul là hai thực tập sinh gây bất ngờ nhất khi có mặt trong top 11. Nhiều khán giả nhận xét hai anh chàng đều có fandom không quá mạnh như nhiều thực tập sinh bị loại khác, không thực sự nổi bật qua các vòng thi. Việc Min Hee và Han Gyul có thứ hạng cao khiến netizen nghi ngờ, thậm chí còn có người cho rằng họ không xứng đáng với vị trí hiện tại.

Jurina