Những điểm giống nhau 'đáng ngờ' giữa ITZY - Black Pink

Concept girl crush

ITZY là girlgroup tân binh gây chú ý nhất 2019. Nhóm gồm 5 thành viên trẻ trung xinh đẹp, theo đuổi phong cách cá tính. JYP cho biết, khác với đàn chị Twice, concept chủ đạo của ITZY sẽ là "girl crush" - những cô nàng khác biệt với tuyên ngôn "không quan tâm những gì người khác nói".

Ảnh teaser debut cool ngầu của ITZY.

Việc ITZY theo đuổi phong cách girl crush khiến nhóm không tránh được việc bị đặt lên bàn cân so sánh với tiền bối Black Pink. Nhiều netizen cho rằng JYP cố tình tạo ra một girlgroup "chất chơi", bắt chước concept của girlgroup nhà YG.

Trong thời kỳ quảng bá Dalla Dalla, một số outfit sân khấu của ITZY còn bị cho là sao chép outfit Black Pink.

Tuy nhiên, fan ITZY cho rằng concept girl crush không phải là thương hiệu độc quyền của riêng 4 cô gái YG. Đây là khái niệm rộng lớn và mỗi nhóm có một cách thể hiện đặc trưng. Nếu như Black Pink thiên về sự pha trộn giữa nữ tính và cá tính đậm chất quyền lực của YG thì ITZY lại là những cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn mang màu sắc trẻ trung tươi sáng của JYP.

Tấn công mảng thời trang

Không những giống ở concept âm nhạc - hình ảnh, cách JYP định hướng cho ITZY trong ngành giải trí cũng đi theo hướng một girlgroup đa năng như Black Pink: vừa hoạt động âm nhạc, vừa tích cực ở mảng thời trang như chụp tạp chí, làm đại diện thương hiệu, thường xuyên dự show thời trang. Streetstyle của ITZY cũng được JYP chăm chút kỹ lưỡng, khác với hình ảnh giản dị của nhóm nhạc đàn chị cùng nhà là Twice.

Cũng giống như Black Pink, ITZY thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang ở Hàn Quốc.

Debut được vài tháng nhưng ITZY đã "bỏ túi" kha khá bộ ảnh họa báo hay các lời mời dự sự kiện lớn nhỏ. Gần đây nhất, các cô gái nhà JYP gây chú ý khi xuất hiện ở Paris Fashion Week trên hàng ghế đầu show diễn của Louis Vuitton. Tuy nhiên, ITZY nhận nhiều lời chê bai về thái độ kém chuyên nghiệp, biểu cảm gượng gạo non nớt khi khoác trên mình những bộ trang phục hàng hiệu. Nhiều người cho rằng ITZY đang "cố gồng" để tạo ra hình ảnh sang chảnh giống Black Pink, nhưng chưa thể theo kịp tiền bối.

Hình ảnh của ITZY tại các sự kiện thời trang...

... gợi nhớ đến tiền bối Black Pink.

Từ khi debut, Black Pink đã nổi lên như là những IT Girl thế hệ mới, là hình mẫu cho giới trẻ học hỏi phong cách. Mỗi lần xuất hiện ở sân bay hay các show thời trang nổi tiếng thế giới, 4 cô nàng luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Black Pink được khen ngợi về khả năng "sang chảnh hoá" mọi thứ mặc lên người, cùng với thần thái biểu cảm ấn tượng. Chính vì vậy, cả 4 thành viên đều lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng, với nhiều hợp đồng quảng cáo "béo bở".

Hướng ra thị trường quốc tế

Hồi tháng 9, JYP gây chú ý khi thông báo về tour diễn đầu tiên của ITZY mang tên "Premiere Showcase ITZY? ITZY!". Đây được xem là chuỗi showcase ra mắt của nhóm tân binh nhà JYP, mở màn ở Jakarta vào ngày 2/11 và diễn vòng quanh châu Á đến hết năm 2019. Sang đầu năm 2020, ITZY sẽ khởi động chuỗi showcase tại Bắc Mỹ, đi qua một số địa điểm lớn như Los Angeles, Texas, New York, Washington D.C... Điều đáng nói là ITZY đã bắt đầu chạy tour dù mới chỉ phát hành duy nhất... 7 ca khúc, bao gồm 2 bản remix Dalla Dalla và Want It.

ITZY đang được JYP hướng ra thị trường quốc tế...

... giống như chiến lược quảng bá mà YG dành cho Black Pink.

Động thái vội vàng đẩy ITZY hoạt động ở nước ngoài quá sớm này của JYP bị cho là bắt chước YG. Khác với girlgroup đàn chị Twice chủ yếu quảng bá ở Hàn và Nhật, ITZY lại có hướng đi rộng lớn hơn. Trước đây, Black Pink cũng nhiều lần gây tranh cãi khi sở hữu gia tài âm nhạc ít ỏi nhưng lại tổ chức tour vòng quanh thế giới. Nhiều người cho rằng JYP đang muốn ITZY đi theo con đường "ngôi sao quốc tế" giống Black Pink, bằng những hình thức như đẩy mạnh quảng bá MV YouTube và những show diễn ở nước ngoài.

Một số fan đánh giá, JYP cần cẩn trọng khi đưa ITZY "ra biển lớn", vì điều cốt lõi của một tân binh vẫn là xây dựng fandom quê nhà vững mạnh. Đối với Black Pink, YG đang "nếm quả đắng" vì cách phân chia hoạt động thiếu cân bằng. Bất chấp những thành tích quốc tế ấn tượng, Black Pink nhận về sự thờ ơ của khán giả Hàn Quốc. Buổi họp fan hồi tháng 9 của nhóm trở thành tâm điểm chê cười vì có nhiều ghế trống.

Minie