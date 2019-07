Những sao Hàn có hôn nhân hạnh phúc dù đám cưới giản dị

Bi Rain và Kim Tae Hee

Năm 2013, làng giải trí Hàn xôn xao trước tin hẹn hò của Kim Tae Hee và Bi Rain. Khi đó, cuộc tình này vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhiều người cho rằng đây chỉ là "tình yêu hợp đồng", chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Chính vì vậy, cả hai quyết định giữ kín chuyện tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Tae Hee nói cô từng bất an khi quyết định công khai tình yêu nhưng Bi Rain đã trấn an: "Anh ấy nói tất cả sẽ tốt đẹp, chỉ cần cố gắng sẽ được đền đáp". Suốt từ 2013 đến 2016, cặp đôi luôn bí mật hẹn hò, những bức ảnh công khai đi bên nhau rất hiếm hoi.

Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới rất tiết kiệm.

Tháng 1/2017, chỉ hai ngày trước lễ cưới, Bi Rain và Kim Tae Hee mới thông báo tới người hâm mộ. Đó là một đám cưới đơn giản tại nhà thờ, không có giới truyền thông và chỉ có 50 khách mời tham dự. Kim Tae Hee mặc một chiếc đầm do cô lên ý tưởng với giá rất rẻ, còn Bi Rain mặc lại âu phục cũ. Chi phí tổ chức ước tính khoảng 1.100 USD (25 triệu đồng).

Cặp đôi ra mắt khán giả sau khi kết hôn.

Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Bi Rain trở lại màn ảnh với bộ phim Sketch lên sóng năm 2018. Cặp đôi được nhiều fan ủng hộ bởi tình yêu kín kẽ, không màu mè. Bi Rain rất cẩn trọng khi nhắc về vợ con vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Hiện tại tổ ấm của Bi Rain và Kim Tae Hee đang chờ đón đứa con thứ hai sắp chào đời vào tháng 9 tới.

Won Bin và Lee Na Young

Tháng 7/2013, thông tin Won Bin hẹn hò nữ diễn viên Lee Na Young được báo Hàn tiết lộ. Sau một thời gian phủ nhận, hai bên cũng công khai chuyện tình cảm. Với tính cách kín tiếng, cặp đôi gần như tránh xa làng giải trí, bình yên trong cuộc sống riêng tư. Đám cưới diễn ra vào tháng 6/2015 cũng là một sự kiện bí mật, được tổ chức tại thung lũng Jeongseon, Gangwon - quê nhà của Won Bin.

Lee Na Young và Won Bin đọc lời thề ước trong đám cưới bí mật.

Nói về hôn lễ của mình, Won Bin từng chia sẻ: "Đây là sự kiện trọng đại trong đời, nên tôi thực sự mong muốn có không gian riêng tư, lánh xa sự ồn ào thành phố". Để chuẩn bị đám cưới, hai vợ chồng cùng lên kế hoạch, tự tay chọn hoa, trang phục mà chẳng cần nhờ đến công ty tổ chức sự kiện nào. Trong ngày cưới, chú rể, cô dâu đều mặc đồ giản dị, thậm chí hoa cưới của Lee Na Young cũng được ngắt từ những bông hoa dại giữa đồng. Ước tính chi phí cho ngày cưới của họ chưa đầy 1.000 USD (23 triệu đồng).

Hai vợ chồng đều là mẫu người kín tiếng trong đời tư.

Sau đám cưới, Won Bin và Lee Na Young chào đón con trai đầu lòng, tập trung xây dựng tổ ấm. Suốt 3 năm qua, hai ngôi sao gần như rút lui khỏi ngành giải trí và duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng, "bí ẩn". Đầu 2019, Lee Na Young trở lại màn ảnh với bộ phim Romance Is a Bonus Book. Chia sẻ về lần trở lại này, Lee Na Young cho biết cô nhận được rất nhiều lời động viên từ chồng: "Anh ấy đã động viên tôi rất nhiều. Tôi với Won Bin giống như những người bạn thân tốt nhất của nhau. Mọi người thường nghĩ chúng tôi bí ẩn, nhưng không phải thế. Có lẽ vì chúng tôi ít khi nhắc về đối phương mà thôi". Trong khi đó, Won Bin vẫn chỉ thỉnh thoảng đóng quảng cáo, chưa trở lại màn ảnh kể từ The Man from Nowhere (2010).

Lee Hyo Ri và Lee Sang Soon

Lee Hyo Ri là một trong những nữ ca sĩ giàu có, xinh đẹp và thành công nhất Kpop. Suốt nhiều năm trong nghề, cô chưa từng công khai yêu đương. Người ta đoán rằng tiêu chuẩn chọn bạn trai của "nữ hoàng sexy" sẽ rất cao, thế nhưng năm 2011, báo chí Hàn gây sốc khi tuyên bố người yêu của cô là Lee Sang Soon. Anh là một nhạc sĩ bình thường, về cả ngoại hình lẫn địa vị vật chất. Bản thân Lee Sang Soon và gia đình từng chịu không ít điều tiếng khi anh cùng Lee Hyo Ri công khai hẹn hò.

Cặp đôi làm đám cưới ngày 1/9/2013 tại một căn nhà gỗ giản dị ở đảo Jeju. Đám cưới không truyền thông, không nhiều bạn bè và chỉ có mặt gia đình cùng những chú chó cưng. Chẳng cần đi du lịch nước ngoài chụp ảnh cưới như nhiều cặp đôi khác, Lee Hyo Ri và Lee Sang Soon chụp ngay tại khuôn viên ngôi nhà.

Lee Hyo Ri hạnh phúc trong đám cưới.

Chuyện tình đẹp của hai người được nhiều fan ngưỡng mộ, chúc phúc.

Sau khi kết hôn, Lee Hyo Ri gần như gác mic. Cô không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí, mà nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống vợ chồng bên Lee Sang Soon tại một trang trại nhỏ ở đảo Jeju. Hai người cùng nuôi thú cưng, trồng rau, làm vườn và đi từ thiện. Lee Hyo Ri từng chia sẻ trong chương trình Happy Together rằng, cô yêu chồng say đắm và nói về cuộc hôn nhân: "Đây đúng là mong ước của tôi".

Năm 2017, Lee Hyo Ri lần đầu trở lại Kbiz với chương trình thực tế Hyori's Bed & Breakfast. Show ghi lại cuộc sống đời thường của vợ chồng nữ ca sĩ và có sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng như IU, Yoona, Park Bo Gum.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun và bạn trai kém tuổi Ahn Jae Hyun bén duyên khi cùng hợp tác trong dự án phim Bác sĩ ma cà rồng năm 2015. Đến khi bị truyền thông phát hiện, chỉ vài tháng sau họ thông báo kết hôn vào đầu 2016.

Quá trình yêu nhau đến kết hôn của cả hai khá nhanh chóng, nhưng câu chuyện tình yêu ngọt ngào và giản dị của họ vẫn được công chúng ủng hộ. Cặp đôi quyết định tổ chức một đám cưới tại nhà hàng truyền thống vào ngày 25/1, đây cũng là ngày dành cho các cặp đôi của Hàn Quốc. Tiền mừng đám cưới được sử dụng để quyên góp cho các bệnh nhân nhỏ tuổi tại bệnh viện Severance ở Sinchon, Seoul. Hành động đẹp và ý nghĩa của hai vợ chồng đã khiến không ít khán giả xúc động.

Sau 10 ngày làm đám cưới, ảnh cưới của cặp đôi mới được công khai.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chuyển về sống ở ngoại ô. Những khoảnh khắc đời thường mà cặp đôi đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mỹ nhân Vườn sao băng từng chia sẻ, cô hài lòng với cuộc sống hôn nhân như cùng chồng vào bếp, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc thú cưng. Gần đây, Goo Hye Sun có dấu hiệu tăng cân, khiến fan mong chờ về "tin vui" của hai vợ chồng.

Minie