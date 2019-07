Nữ diễn viên Hàn có thể đi tù 4 năm vì bắt 3 con sò quý

Trong tập phát sóng ngày 30/6 của show thực tế Law of the Jungle (SBS), nữ diễn viên Lee Yeol Eum đã bắt 3 con sò tai tượng tại một rạn san hô thuộc vườn quốc gia Hat Chao Mai tại Thái Lan. Theo luật chơi, thành viên nào bắt được sẽ được chế biến và thưởng thức chúng.

Tuy nhiên, ngày 5/7, giới chức Thái Lan tuyên bố hành động đánh bắt và ăn sò tai tượng qúy hiếm như trong show Law of the Jungle là phạm pháp. Ông Narong Kongeiad - người đứng đầu vườn quốc gia - cho biết đã nộp đơn kiện cá nhân Lee Yeol Eum với cáo buộc vi phạm luật về bảo tồn động vật hoang dã. Nếu tội danh thành lập, mức án cao nhất có thể lên tới 4 năm tù cùng số tiền phạt là 40.000 baht (hơn 30 triệu đồng).

Hình ảnh gây tranh cãi của Lee Yeol Eum trong show Law of the Jungle.

Đài SBS và ekip chương trình sau đó đã đưa ra lời xin lỗi nhưng bên Thái Lan kiên quyết rằng họ sẽ không thu hồi các cáo buộc. Được biết, loài sò khổng lồ này được chính phủ Thái lan xếp vào loài nguy cấp và đã bị cấm đánh bắt.

Sự việc này đang gây tranh cãi rất lớn trên cộng đồng mạng Thái Lan và Hàn Quốc. Khán giả Thái Lan bức xúc cho rằng ekip Hàn Quốc đã "xem thường" người Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng. Netizen Hàn cũng tức giận đòi dừng show thực tế này. Đa số đều nhận định đây là sai sót nghiêm trọng của ekip Law of the Jungle khi đã không tìm hiểu kỹ càng về quy định ở nơi ghi hình.

Một số bình luận: "Thái Lan tội thật, đang không tự nhiên mất ba con sò quý hiếm. Hướng dẫn viên đã ngăn đoàn ekip không được vào rồi mà còn cố đấm ăn xôi đi tiếp"; "Lỗi là do ekip sản xuất không nắm rõ nội quy chứ Lee Yeol Eum đâu có tội tình gì"; "Đài SBS toàn những người có kinh nghiệm sản xuất mà lại mắc lỗi cơ bản này sao?"; "Nhập gia tùy tục mà. Lần này Law of the Jungle đi đời rồi"; "Tôi hy vọng nhà đài sẽ không chối bỏ trách nhiệm và để một mình Lee Yeol Eum gánh chịu hậu quả"...

Nữ diễn viên sinh năm 1996 đang đối mặt với án tù 4 năm.

Law of the Jungle là một chương trình thực tế nổi tiếng ở Hàn Quốc, ra đời năm 2011. Trong phần mới nhất lên sóng tháng 5/2019, show ghi hình ở Thái Lan. Các khách mời phải trải qua nhiều ngày ở đảo mà không có sự hỗ trợ nào. Họ phải tự kiếm đồ ăn, dựng chỗ ở, thử thách kỹ năng sinh tồn.

Đội hình tham gia lần này bao gồm những khách mời như: Park Ho San, Park Jeong Cheol, Hyun Woo, Uhm Hyun Kyung, Park Woo Jin, Mina (gugudan), võ sĩ Jung Chan Sung, Lee Yeol Eum, Hwang Seung Eon, Heo Kyung Hwan, Song Won Seok, B.I (iKON) và Yeri (Red Velvet). Trong đó, B.I đã bị biên tập cắt khỏi chương trình vì scandal dùng ma túy hồi tháng 6.

Minie