Nữ diễn viên Jeon Mi Seon được điều trị trầm cảm trước khi tự tử

Ngày 29/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Jeon Mi Seon được phát hiện đã chết trong phòng tắm của một khách sạn nhỏ ở tỉnh Jeon Ju. Cô ở đây để chuẩn bị biểu diễn trong vở kịch 3 Days and 2 Nights with Mother vốn được lên lịch vào chiều nay. Người quản lý tìm thấy Jeon Mi Seon trong phòng tắm sau khi không liên lạc được với cô. Người này ngay lập tức báo cảnh sát và gọi xe cứu thương nhưng nữ diễn viên đã qua đời trước đó.

Sau khi điều tra, cảnh sát tỉnh Jeon Ju cho biết nữ nghệ sĩ tự tử. "Jeon Mi Seon nhận phòng khách sạn vào lúc 1h sáng 29/6, cô ở một mình. Theo kiểm tra CCTV, Jeon Mi Seon vào phòng một mình, không có ai khác vào phòng sau cô ấy. Không có dấu hiệu giết người hay đột nhập, cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh".

Cảnh sát cũng tiết lộ Jeon Mi Seon dường như đang bị áp lực trước những tin xấu trong gia đình, một người thân của cô vừa qua đời và mẹ cô đang bệnh nặng nằm viện. Nữ diễn viên đã gọi điện thoại cho bố vào 1h40 sáng và tự tử sau đó 2 tiếng. Cảnh sát ước tính thời gian đó bởi có một số người đã cố gọi cho Jeon Mi Seon.

Jeon Mi Seon bị trầm cảm và phải điều trị trong nhiều năm.

Công ty quản lý của Jeon Mi Seon - Boas Entertainment - đưa ra thông cáo về sự ra đi của nữ diễn viên: "Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo tin xấu rằng nữ diễn viên Jeon Mi Seon đã qua đời ở tuổi 50 (theo tuổi Hàn - PV). Cô ấy đã được điều trị bệnh trầm cảm, nhưng hôm nay chúng tôi phải nhận tin buồn này. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, chia buồn của các bạn, đồng thời đề nghị truyền thông không đưa những tin sai sự thật và tin đồn chưa được xác minh để thể hiện sự tôn trọng với gia đình nữ diễn viên, những người đang bị sốc và đau buồn trước sự ra đi đột ngột này. Chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch tang lễ của nữ diễn viên sau khi thu xếp xong".

Trước đó, một nguồn tin từ đơn vị cứu hộ North Jeolla cho hay, họ nhận được cuộc gọi xin trợ giúp vào khoảng 11h43. "Khi chúng tôi đến, cô ấy đã không còn thở, không còn mạch đập và nhịp tim. Chúng tôi không đưa cô ấy đến bệnh viện mà bàn giao vụ việc cho cảnh sát", nguồn tin này cho biết.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970, đóng phim từ năm 1986. Cô là diễn viên gạo cội, góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Memories of Murder (2003), Moon Embracing the Sun (2012), Hide and Seek (2013). Drama gần nhất cô góp mặt là He Is Psychometric của đài tvN. Phim điện ảnh The King's Letters do cô đóng vai phụ dự kiến phát hành vào tháng 7.

Cái chết đột ngột của Jeon Mi Seon gây sốc cho nhiều khán giả. Ngày 25/6 vừa qua, cô xuất hiện trước truyền thông cùng dàn diễn viên The King's Letter với vẻ trẻ trung, tươi tắn.

Jeon Mi Seon rạng rỡ trong sự kiện ngày 25/6.

Sau vụ việc, báo chí Hàn Quốc kêu gọi người dân quan tâm, giúp đỡ những trường hợp bị trầm cảm. Các trang tin để đường dây nóng dưới bài viết về cố nghệ sĩ với hy vọng kịp thời ngăn tình trạng tự tử. Trong 12 năm qua, làng giải trí Hàn liên tiếp xảy ra các vụ tự tử vì trầm cảm như ca sĩ Jong Hyun (SHINee), diễn viên Jang Ja Yeon, Jung Da Bin, Kim Sung Min, Kim Ji Hoo, Lee Eun Joo, Jang Chae Won, Woo Bong Sik, Choi Jin Sil...

Anh Nhi