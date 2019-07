Nữ diễn viên 'Reply 1988' đột ngột qua đời, nghi do treo cổ

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Jeon Mi Seon đã qua đời. Thi thể của cô được tìm thấy trong một phòng khách sạn nhỏ tại tỉnh Jeon Ju vào 11h45 sáng 29/6. Cảnh sát cho biết nữ diễn viên 49 tuổi chết trong phòng tắm. Người quản lý phát hiện Jeon Mi Seon sau khi tìm cách liên lạc với cô nhưng không được. Cảnh sát đặt nghi vấn nữ diễn viên treo cổ tự tử nhưng còn cần tiếp tục điều tra để làm rõ.

Các fan phim Hàn đang rất bàng hoàng trước thông tin này. Jeon Mi Seon vừa quảng bá cho phim điện ảnh mới Our Country's Language. Nữ diễn viên ở khách sạn tại Jeon Ju để chuẩn bị cho vở kịch 2 Nights and 3 Days with Mother, được lên lịch diễn vào chiều 29/6 ở trường đại học Chonbuk. Hiện buổi diễn đã bị hủy.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon xuất hiện trước truyền thông với biểu cảm vui vẻ vào ngày 25/6.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970, là một trong những diễn viên gạo cội của Hàn Quốc. Cô góp mặt trong các bộ phim điện ảnh ăn khách như Memories of Murder, Hide and Seek. Ngoài ra, cô được mệnh danh là "bà mẹ quốc dân" nhờ những vai phụ trong các drama đình đám. Jeon Mi Seon quen mặt với khán giả Việt Nam qua các bộ phim: Reply 1988, Hwang Jin Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng, Vua bánh mỳ, School 2015.

Jeon Mi Seon đóng vai khách mời trong Reply 1988, nhân vật Sung Bo Ra khi trưởng thành.

Jeon Mi Seon kết hôn với đạo diễn nhiếp ảnh Park Sang Hoon vào năm 2006, có một con trai. Nữ diễn viên sống khá kín đáo về đời tư.

Vào tháng 10/2017, nam diễn viên Kim Joo Hyuk của Reply 1988 cũng đột ngột qua đời ở tuổi 45 vì tai nạn giao thông. Thông tin này khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động.

Chi Chi