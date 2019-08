Nữ idol thuộc giới tính thứ ba viết tâm thư sau khi bị chỉ trích

Sáng 14/8, Som Hye In (nghệ danh Som He In), cựu thí sinh Idol School, người gần đây gây tranh cãi với tuyên bố thuộc giới tính thứ ba, đăng tải một bức thư dài trên Instagram. Cô nói về quyết định come-out (công khai xu hướng tính dục) và giải thích thêm về tin đồn bắt nạt bạn thời trung học.

Som Hye In.

Nguyên văn bức thư của Som Hye In:

"Xin chào, tôi là Som Hye In.

Tôi nghĩ hầu hết mọi người có thể không biết tôi là ai. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi một người như tôi đang tiếp tục đạt thứ hạng cao trong các BXH tìm kiếm real-time. Tôi không nổi tiếng. Tất cả những gì tôi từng tham gia là một tập của Idol School cách đây hai năm, vì vậy tôi bất ngờ khi thấy nhiều người quan tâm đến màn debut của mình.

Đầu tiên, để tôi giải thích một chút về tranh cãi bắt nạt thời trung học. Các bên liên quan từng lên tiếng và sự việc cũng được giải quyết. Nên tôi muốn nói rõ một lần nữa là tôi không come-out để che đậy vụ ồn ào năm đó hoặc khiến bản thân nổi tiếng. Nhiều người bảo tôi 'tại sao lại phải tuyên bố điều đó', 'tại sao không im lặng hẹn hò'. Tôi từng nói điều này rồi, chưa bao giờ tôi cần sự chú ý từ dư luận.

Lần đầu tiên tôi công khai về mối quan hệ với bạn gái là vào 31/7. Thời điểm đó, gần như không có sự quan tâm hay phản hồi nào. Hơn một tuần sau đó, điều này đã xảy ra. Mọi người chú ý vì những tin tức, bình luận, video trên mạng xã hội. Tôi không thể ngăn chặn điều đó.

Tôi đăng ảnh hẹn hò với người tôi yêu giống như mọi người khác. Tôi chỉ muốn thể hiện điều đó một cách cởi mở, như 'Lovestagrams' mà rất nhiều người đăng, bởi vì bạn có thể tự do thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Tôi không muốn trở nên nổi tiếng. Tôi không muốn trở thành một nhân vật truyền hình. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Nếu tôi muốn nổi tiếng, tôi sẽ tìm cách xuất hiện trên tivi sau khi phát hành một album. Nhưng tôi đã không nghĩ đến việc đó, tôi không hề come-out ngay sau thời điểm debut (hồi tháng 5 - PV). Đó là lý do tôi nói rằng nếu mọi người tiếp tục đăng các suy đoán và các bài báo, bình luận và video ác ý, tôi sẽ có hành động pháp lý.

Tôi cũng không có ý định cần mọi người hiểu về tình yêu hay xu hướng tính dục bisexual của tôi. Nhưng tại sao tôi phải nghe người ta nói rằng tôi là một kẻ khốn nạn, bị bệnh tâm thần, kinh tởm và những lời lăng mạ thô tục khác?

Tôi nghĩ mình chỉ là một người bình thường sống trên hành tinh này. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gây ồn ào, bỏ qua nỗi đau của người tôi yêu và sử dụng tình dục như một bàn đạp để nổi tiếng. Miễn là khi tôi được sinh ra, tôi muốn sống để làm những điều tôi muốn, với những người tôi yêu. Tại sao tình yêu của tôi bị bóp méo đến mức tôi phải tự giải thích? Tôi mới chỉ công khai và cũng chẳng yêu cầu bất cứ điều gì.

P/S: Tôi không chỉ thấy những bình luận tiêu cực. Tôi đã nhìn thấy tất cả ý kiến tuyệt vời, sự ủng hộ, khuyến khích và mối quan tâm từ mọi người. Tôi rất biết ơn, từ tận đáy lòng. Họ cho tôi rất nhiều sức mạnh, và tôi không xứng đáng với lòng tốt như vậy, vì vậy tôi đã khóc khi đọc chúng. Thật sự".

Sau khi come-out, Som Hye In đăng một số bức ảnh về bạn gái lên Instagram.

Som Hye In sinh ngày 27/11/1996, từng tham gia show thực tế tuyển chọn thực tập sinh Idol School (tiền thân của girlgroup fromis_9) hồi 2017. Cô đã rút khỏi chương trình sau khi tập 1 lên sóng vì lý do sức khỏe và tranh cãi bắt nạt bạn học. Hồi tháng 5, Hye In debut với tư cách ca sĩ solo cùng ca khúc Mini Radio.

Quyết định công khai xu hướng tính dục của Hye In thu hút sự chú ý lớn của fan Kpop tại Hàn cũng như quốc tế. Cô vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì đây là vấn đề nhạy cảm trong Kbiz. Mặc dù vậy, Hye In cũng nhận được phản ứng tích cực từ netizen nước ngoài. Nhiều fan khen ngợi sự dũng cảm và cổ vũ tình yêu của nữ ca sĩ.

