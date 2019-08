Nữ thần tượng Hàn công khai thuộc giới tính thứ ba

Mới đây, nữ ca sĩ solo Som He In gây chú ý khi công khai xu hướng tính dục. Trên Instagram, cô cho biết bản thân là bisexual (song tính luyến ái) và đã có một "cô bạn gái rất xinh". Người yêu He In tên Eun Bi, một người ngoài ngành giải trí. Hai người hẹn hò được một năm và đang rất hạnh phúc.

Som Hye In.

Khi được fan hỏi lý do công khai xu hướng tính dục, một điều rất nhạy cảm trong Kbiz, Som He In cho biết cô là một người tự tin và muốn cho mọi người biết rõ về bản thân. "Đó không phải là một tội lỗi", nữ thần tượng nhấn mạnh. Cô hy vọng hành động này sẽ cổ vũ cho cộng đồng LGBT tại Hàn Quốc. Ngoài ra, cô cũng không đăng hình ảnh của bạn gái lên trang cá nhân để bảo vệ tính riêng tư của mối quan hệ.

Lời tuyên bố của Som He In gây sốc netizen Hàn. Một số ít bày tỏ ủng hộ, trong khi đó nhiều người vẫn bày tỏ phản ứng tiêu cực vì kỳ thị người đồng tính. Trong khi đó, nhiều fan quốc tế cổ vũ sự dũng cảm của He In. Hàn Quốc là đất nước mà những mối quan hệ của người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba vẫn là chủ đề cấm kỵ, hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hóa.

Nữ thần tượng gây sốc khi công khai mình thuộc giới tính thứ 3 MV Mini Radio - Som He In.

Som He In sinh ngày 27/11/1996, từng tham gia show thực tế tuyển chọn thực tập sinh Idol School (tiền thân của girlgroup fromis_9) hồi năm 2017. Thời điểm đó, cô đã rút khỏi chương trình sau khi tập 1 lên sóng vì lý do sức khỏe. Hồi tháng 5 năm nay, Hye In debut với tư cách ca sĩ solo cùng ca khúc Mini Radio.

Som He In thời tham gia Idol School.

Trước Som He In, thần tượng đồng tính đầu tiên "come-out" ở Hàn Quốc là nam ca sĩ Holland. Tháng 1/2018, Holland phát hành đĩa đơn tay mang tên Neverland và nhanh chóng trở thành hit trên YouTube. Một số fan quốc tế so sánh anh với Troye Sivan, nam ca sĩ người Australia, người cũng là một biểu tượng cho nghệ sĩ đồng tính của làng nhạc quốc tế.

Nam ca sĩ Holland.

Bee