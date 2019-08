Nửa năm 'bão tố' của Twice

Concept sexy không thành công như mong đợi

Twice phát hành ca khúc mới Fancy You vào tháng 4/2019. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc nhà JYP thử nghiệm hình tượng sexy, girlcrush sau nhiều lần bị chê một màu, chỉ biết phong cách dễ thương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc có phần nhạc khó ngấm, trang phục quê mùa. Fancy You không có thành tích tốt như nhiều bản hit trước đó của Twice. Netizen cho rằng đây là một lần comeback không mấy thành công của nhóm nhạc nhà JYP.

Ca khúc mới của Twice bị đánh giá không thành công về chất nhạc và hình ảnh.

Giải thích về thành tích không được như mong đợi của Twice, người hâm mộ chỉ trích công ty đã quá hời hợt với lần comeback này. Phần hình ảnh không được đầu tư chỉn chu, MV sơ sài và không được quảng bá rầm rộ dù thời điểm ra mắt trùng với các tên tuổi lớn như BTS, Black Pink. JYP đang quá tập trung vào tour diễn ở Nhật mà quên đi việc phải đầu tư một sản phẩm chất lượng cho Twice.

Ji Hyo bị lôi vào scandal group chat tình dục

Vào tháng 3, cả Kbiz sôi sục vì thông tin group chat tình dục của Jung Joon Young, Seung Ri. Nhiều sao nữ bị nghi là nạn nhân trong group chat này, trong đó có Ji Hyo. Có tin đồn trưởng nhóm Twice lộ hình ảnh nhạy cảm và điều này ảnh hưởng đến hình tượng của nữ idol và Twice. Dù công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận, dùng pháp luật để ngăn chặn tin đồn, những thông tin này vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến Ji Hyo. Khi ra sân bay, trưởng nhóm Twice bật khóc khi bị phóng viên vây quanh. Nữ thần tượng chịu áp lực nặng nề vì những thông tin không đúng sự thật.

Ji Hyo khóc khi ra sân bay.

Sana vướng scandal chính trị

Netizen Hàn Quốc luôn rất nhạy cảm với những tranh cãi chính trị giữa Hàn - Nhật. Đầu tháng 5, Sana bị chỉ trích nặng nề khi đăng một bài viết toàn tiếng Nhật trên trang Instagram của Twice, chia sẻ những suy nghĩ về sự kết thúc triều đại Heisei. Hành động của thành viên Twice khiến một bộ phận netizen Hàn tức giận, thậm chí còn đòi đuổi Sana về Nhật hoạt động.

Người hâm mộ liên tục để lại những bình luận động viên nữ thần tượng. Trên đường đến Music Bank hôm 3/5, Sana bật khóc khi nhận được sự ủng hộ của fan. Cô nàng cảm động khi được fan an ủi trong lúc đối mặt với những chỉ trích. Sana đã phải chịu áp lực lớn khi JYP không hề lên tiếng bảo vệ, giải thích giữa lúc bị ''ném đá''.

Sana cảm động khi được fan ủng hộ.

Concert ở Mỹ bị truyền thông chê bai

Các nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc đang mở rộng thị trường bằng cách tổ chức concert vòng quanh thế giới, tập trung vào thị trường quốc tế. Twice cũng mang show diễn TWICELIGHTS đến nhiều thành phố ở Mỹ và nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, NJ.com (trang tin địa phương của bang New Jersey) đăng một bài viết có tiêu đề: "Hiện tượng Kpop TWICE có cú thất bại lớn tại concert đầu tiên ở NJ". Người viết chỉ trích Twice không có tài năng vượt trội, không xứng đáng với những thành tích trên YouTube. Bài viết cũng nêu ra rằng chỉ có Na Yeon, Ji Hyo và đôi khi là Jeong Yeon đã làm tốt phần biểu diễn, có thể khoe chất giọng trong khi các cô gái khác kỹ năng còn yếu, khó trình diễn solo.

Concert của Twice bị báo Mỹ chê kém chất lượng.

Bài viết này gây tranh cãi lớn trong cộng đồng fan Kpop. Nhiều ý kiến cho rằng Twice còn cần cải thiện kỹ năng biểu diễn, giọng hát nếu muốn được cộng đồng fan quốc tế công nhận. Khả năng hát live của Twice luôn là vấn đề nhạy cảm, được bàn luận nhiều từ khi nhóm debut.

Mina bị bệnh sợ sân khấu, rút khỏi hoạt động nhóm

Vào tháng 7, JYP bất ngờ tuyên bố Mina bị bệnh tâm lý sợ sân khấu nên phải rút khỏi các sự kiện, concert của nhóm đến tháng 2/2020. Mới đây, nữ thần tượng về Hàn Quốc nhưng khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ vẻ tiều tụy, mệt mỏi và bị áp lực trước đám đông. Twice đang phải thực hiện lịch trình với 8 thành viên. Tình hình sức khỏe của Mina khiến các fan lo lắng cho các kế hoạch tương lai của nhóm.

Mina xuất hiện với vẻ nhợt nhạt, suy nhược.

Ji Hyo lộ tin hẹn hò với Kang Daniel

Vào 5/8, trưởng nhóm Ji Hyo bị tạp chí Disptach tung bằng chứng hẹn hò với Kang Daniel. JYP đã xác nhận, cho biết cặp đôi quen biết qua sự giới thiệu một người bạn và đang phát triển mối quan hệ. Thông tin này tạo ra một cú sốc cho fan Kpop vì cả hai đều là những idol hàng đầu.

Ji Hyo hẹn hò cùng idol nam nổi tiếng nhất hiện nay.

Không ít người lo lắng tin hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đáng yêu của Twice. Kang Daniel là nam idol có lượng fan nữ đông đảo, có khả năng Ji Hyo sẽ bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực của một bộ phận fan cuồng.

