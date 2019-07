Oh Seung Yoon bị bắt giữ vì để bạn gái lái xe khi say xỉn

Thông tin từ các báo Hàn Quốc cho hay, nam diễn viên 28 tuổi Oh Seung Yoon bị sở cảnh sát phía Tây Incheon bắt giữ không tạm giam với tội tiếp tay cho người khác lái xe khi say rượu. Người liên quan là bạn gái 22 tuổi của anh.

Tờ Yonhap cho biết, nam diễn viên để bạn gái lái xe di chuyển trên một con đường ở Cheong Na Dong, Incheon vào lúc 1 giờ sáng ngày 26/6. Chiếc xe BMW 520D do Oh Seung Yoon đứng tên sở hữu. Khi đi được khoảng 50m, cô gái bị cảnh sát giao thông phát hiện. Họ khai nhận vừa uống rượu tại một quán bar gần đó. Nồng độ cồn trong máu của người lái xe đo được vào thời điểm đó là 0,01%, đủ để thu hồi giấy phép.

Nam diễn viên Oh Seung Yoon.

Ngày 11/7, công ty của nam diễn viên thừa nhận Oh Seung Yoon bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi tiếp tay cho người say xỉn lái xe. Đại diện công ty cho biết, Oh Seung Yoon đang bị thẩm vấn tại Sở cảnh sát Incheon. Nam diễn viên khai nhận đã cố dừng lại và ngăn bạn gái lái xe nhưng không được. Vụ việc tiếp tục được điều tra.

Công ty cũng gửi lời xin lỗi công chúng về sự việc Oh Seung Yoon gây ra.

Oh Seung Yoon sinh năm 1991, ra mắt công chúng khi mới 3 tuổi với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Simba lúc nhỏ trong phim Lion King. Bộ phim mới nhất của anh là The Last Empress. Oh Seung Yoon sắp xuất hiện trong bộ drama mới Melo Is My Nature, dự kiến phát sóng vào 26/7.

Chi Chi