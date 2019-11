Phản ứng của So Yeon (G)I-DLE khi bị chê kém nổi hơn ITZY

So Yeon vừa làm khách mời trên show Radio Star và phải đối diện với một tình huống khá nhạy cảm. MC Kim Gura gây từ đầu đã gây khó khăn cho thành viên (G)I-DLE khi đặt câu hỏi: "Liệu chúng tôi có biết đến bài hát của nhóm bạn không?". Nam MC nói rằng ông không biết nhiều về các nhóm tân binh Kpop vì hàng ngày có quá nhiều người debut. Kim Gura hỏi: "Ở độ tuổi chúng tôi, không dễ để phân biệt. Tôi chỉ biết những nhóm đang dẫn đầu xu hướng hiện giờ như ITZY chẳng hạn. Bạn nghĩ nhóm mình đạt đến đẳng cấp như ITZY không?".

Câu hỏi của Kim Gura bị đánh giá là quá nhạy cảm khi so sánh mức độ nổi tiếng của 2 nhóm là (G)I-DLE và ITZY. Khán giả cho rằng MC đã đi quá giới hạn, cố tình đẩy So Yeon vào tình cảnh khó chỉ vì muốn tạo đề tài chương trình. Việc hỏi thẳng nữ thần tượng trên sóng truyền hình có khả năng khiến So Yeon bị ''vạ miệng'' nếu không trả lời khéo léo.

MC Kim Gura hỏi khó So Yeon.

Netizen bình luận: "Kim Gura lúc nào cũng quá đáng với những tân binh đến show", "Sao lại lôi ITZY vào tình huống này? Fan của cả 2 nhóm đều không vui vẻ gì", "Ông ta làm thế chỉ vì muốn gây tranh cãi, tăng lượng view mà thôi"...

Trước tình huống nhạy cảm, So Yeon đã khoe rằng (G)I-DLE nhận đến 7 giải thưởng Tân binh xuất sắc trong năm 2018 và chiến thắng một show âm nhạc chỉ sau 20 ngày ra mắt. Tuy nhiên, cô nàng cũng nói rằng ITZY đã chiến thắng trên show âm nhạc của đài trung ương còn (G)I-DLE vẫn chưa làm được điều này. Nhóm nhạc nhà Cube vẫn đang cố gắng làm việc để đạt mục tiêu này.

ITZY là tân binh nổi bật nhất 2019.

Câu trả lời của So Yeon được đánh giá là rất khéo léo và thông minh. Các nghệ sĩ tiền bối có trong chương trình là No Sa Yeon và In Soon I cũng khen ngợi trưởng nhóm (G)I-DLE có cách trả lời ''cực kỳ lịch sự".

(G)I-DLE đang ngày càng nổi tiếng.

(G)I-DLE đang dần được chú ý nhờ tham gia show Queendom. Dù không chiến thắng, nhóm đã nâng cao độ nhận diện công chúng, clip biểu diễn đứng đầu top trending ở Hàn và liên tục có mặt trong top đầu BXH thương hiệu hàng tháng. So Yeon được coi là người tài giỏi khi là người sáng tác, lên ý tưởng concept, dựng vũ đạo cho (G)I-DLE.

Jurina