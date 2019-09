Phó chủ tịch JYP: 'Big Bang không thể xem là nghệ sĩ vĩ đại'

Tại showcase "2019 JYP Homecoming: Get Your Glow On!" ngày 29/8, phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính Byun Sang Bong đã chia sẻ nhiều điều với các thực tập sinh của công ty.

Ông nhắc đến những bê bối gần đây của YG và nói: "Có người hâm mộ nào của Big Bang ở đây không nhỉ? Nói một cách chính xác thì Big Bang không thể được xem là một 'nghệ sĩ vĩ đại'. Seung Ri cũng là ca sĩ tuyệt đấy nhưng không thể là huyền thoại". Ông còn khẳng định lại quan điểm đào tạo của JYP: "Tại công ty này, chúng tôi dự định sẽ đào tạo ra những nghệ sĩ tuyệt vời và đáng tôn trọng".

Quan chức JYP nhắc đến YG trong một showcase dành cho thực tập sinh ngày 29/8.

Phát ngôn này gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn Kpop. Phần lớn netizen Hàn ủng hộ những nhận xét về Big Bang của phó chủ tịch JYP. Họ cho rằng Big Bang là một nhóm nhạc thành công nhưng chưa thể xếp vào hàng "huyền thoại" do những scandal trong sự nghiệp. G-Dragon, T.O.P đều vướng bê bối dùng cần sa, Dae Sung từng lái xe gây tai nạn và mới đây là ồn ào chứa chấp dịch vụ mại dâm. Seung Ri là tâm điểm của loạt scandal 2019 khi bị tố môi giới mại dâm, biển thủ quỹ, đánh bạc trái phép. Không ít người hả hê vì một biểu tượng của YG lại bị chính công ty đối thủ "diss" công khai.

Tuy nhiên cũng không ít netizen khó chịu trước câu nói của phó chủ tịch JYP. Fan Big Bang để lại nhiều bình luận bức xúc vì phó chủ tịch JYP lại "đá đểu", "đâm chọt" nghệ sĩ YG. Họ cho rằng đây là hành động thiếu văn minh, kém chuyên nghiệp của một nhân vật cấp cao JYP.

Big Bang.

Một số ý kiến nổi bật: "Quan tâm đến giáo dục nhân cách thì cứ im lặng mà làm. Sao phải công khai xách mé công ty khác làm gì?"; "Big Bang có thể vướng nhiều ồn ào nhưng đừng phủ nhận sức ảnh hưởng và những gì họ đã làm cho ngành công nghiệp Kpop"; "Những câu này thật ra không sai nhưng không nên nói ra ở một showcase dành cho trainee. Như kiểu JYP đang dìm YG để nâng họ lên vậy"; "JYP nói thì hay lắm chưa bao giờ đào tạo nổi một boygroup ra hồn"...

Có quan điểm lại cho rằng, JYP và YG là hai đối thủ "không đội trời chung": "Park Jin Young và Yang Hyun Suk bề ngoài thì tỏ ra là những người bạn tốt, nhưng lại thường xuyên nói xấu nhau. Năm 2012, khi JYP rơi vào khó khăn, Yang Hyun Suk xấu tính đến mức nói rằng ông ta muốn mua lại JYP. Sự ganh đua của hai công ty đã rất lâu rồi kể từ thời hai nhà sáng lập cùng làm giám khảo của chương trình Kpopstar".

Bee