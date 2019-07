Phóng viên tiết lộ sự thật B.I bị 'đá' khỏi iKON, YG sắp bùng nổ bê bối lớn

Trên Theqoo, bài viết tóm tắt những ý chính trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kang đang trở thành tâm điểm chú ý của netizen. 1. Tin nhắn xin lỗi của Yang Hyun Suk Khi bê bối của Seung Ri (cựu thành viên Big Bang) bùng nổ trên mặt báo, nhà sáng lập YG đã cảnh cáo Kang Kyung Yoon không được đưa tin sai sự thật. Tuy nhiên ít lâu sau, khi mọi việc bị phanh phu, ông Yang lại nhắn tin cho nữ phóng viên với nội dung: "Tôi xin lỗi về những chuyện xảy ra trước đó. Tôi làm vậy vì buộc phải tin tưởng vào cậu nhóc Seung Ri. Tôi không cố tình làm vậy đâu". 2. Yang Hyun Suk đang bất ổn Sau khi Big Bang nhập ngũ, ông ta không còn làm ra nhiều tiền nữa. Loạt scandal vừa qua đã khiến tinh thần ông ta vỡ vụn, sụp đổ. 3. Seung Ri là 'thiên tài' trong môi giới mại dâm Khi Seung Ri khoảng 22 tuổi, anh ta đã quen biết Madam Jung, một chủ cơ sở giải trí người lớn, sau đó làm ăn với người phụ nữ này. Chính Seung Ri đã giới thiệu bà Jung với nhà sáng lập YG. Ông Yang và bà Jung bắt đầu hợp tác làm ăn bằng cách cho ra mắt những nữ ca sĩ gợi cảm và đầu tư vào bất động sản ở Busan, để rồi dính vào nhiều vụ kiện khác nhau. Trong vụ án Yang Hyun Suk môi giới mại dâm, Madam Jung là người đã điều 10 gái mại dâm đi du lịch châu Âu theo yêu cầu của YG để phục vụ cho doanh nhân Malaysia Jho Low. 4. Mối quan hệ giữa YG và chính trị Gần như có thể xác nhận chắc chắn là YG từng cấu kết, hối lộ đảng chính trị trước đây (thời của cựu tổng thống Park Geun Hye). 5. Phóng viên Kang đang nói chuyện với các điều tra viên Tất cả đều nói rằng họ không thể tưởng tượng được những vụ bê bối chất cấm của Park Bom (cựu thành viên 2NE1) và G-Dragon (Big Bang) lại bị chìm xuồng trong quá khứ. Thậm chí những vụ việc này còn móc nối với Choi Soon Sil (nhân vật quan trọng từng "chống lưng" cho YG trước khi bị đi tù vì gây ra cuộc khủng hoảng chính trị thời cựu tổng thống Park Geun Hye). 6. Scandal thuốc của B.I Báo Hàn đưa tin B.I tự nguyện rời iKON, tuy nhiên phóng viên Kang cho biết, một thành viên iKON đã nói với cô rằng B.I rời nhóm do bị ép buộc. Yang Hyun Suk là người đã đuổi B.I vì không muốn bị phản tác dụng như từng bênh vực Seung Ri trước đây. Sau khi thông tin này được tiết lộ, fan đã trend hashtag #StopLyingYGE để đòi công bằng cho cựu trưởng nhóm iKON. 7. Khả năng cao Yang Hyun Suk vô tội Dựa vào tình hình thẩm phán hiện nay, Yang Hyun Suk có thể sẽ được phán vô tội cho các cáo buộc môi giới mại dâm. 8. YG gặp khủng hoảng lớn Rắc rối thực sự lúc này với YG chính là việc hoàn lại vốn lẫn lãi cho tập đoàn LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), cổ đông nước ngoài lớn nhất của YG. Tập đoàn này sẽ rút lại khoản tiền mà họ đầu tư (61 tỷ won) cộng lãi suất vào tháng 10 tới, nếu như YG không thể phục hồi giá cổ phiếu trở lại như trước. Hiện tại, cổ phiếu YG vẫn chỉ dừng ở mức 28.000-29.000 won, giảm hơn 40% so với mức cao nhất hồi tháng 1/2019. 9. YG được hưởng lợi rất nhiều từ đảng phái trước đây YG từng "không biết sợ là gì". 10. YG cho rằng họ luôn là số 1 YG luôn media-play mọi thứ theo kiểu họ sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì dưới vị trí 2. 11. 90% YG là Big Bang Nếu không còn Big Bang, YG sẽ sụp đổ. Các công ty khác có thể tiếp tục kinh doanh, nhưng YG thì không thể làm được gì khác. 12. Seung Ri là trưởng nhóm chat Lý do bởi Seung Ri là người giàu nhất và cũng là người sử dụng tiền một cách hào phóng nhất. Về tuổi tác thì Seung Ri là em út, nhưng ngoài Yoo In Suk, anh ta không dùng kính ngữ với bất kỳ thành viên nào khác.



13. Vẫn có rất nhiều thứ bị che đậy Kang Kyung Yoon cho biết rất nhiều bài báo được viết cả trước khi Kang Kyung Yoon ra đời. Đó là những chuyện rất nghiêm trọng, và cô đang cố gắng từng bước công bố tất cả vấn đề. Nội dung của những chuyện đó thậm chí sẽ khiến những người làm việc nhiều thập kỷ trong ngành giải trí bị sốc.