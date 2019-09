Rapper họ Song bị bắt vì quấy rối tình dục ở hộp đêm

Sáng 29/8, YTN đưa tin một nam rapper có họ Song vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội quấy rối tình dục, đe dọa phụ nữ.

Sự việc xảy ra tại một hộp đêm thuộc khu Seokyo-dong, quận Mapu, Seoul, Hàn Quốc rạng sáng nay. Song có những hành vi không đúng mực với một cô gái ở độ tuổi 20. Để đe dọa nạn nhân, Song lấy cắp điện thoại di động, ép cô gái về căn hộ của anh tại khu Hapjeong-dong. Cảnh sát sẽ thẩm vấn Song sau khi có đầy đủ lời khai của nạn nhân.

Danh tính nam rapper này vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ.

YTN tiết lộ, Song bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau khi tham gia một cuộc thi tuyển chọn nổi tiếng từng phát sóng năm 2012. Người dùng mạng Hàn Quốc đang truy lùng thông tin về danh tính anh chàng này. Một số người cho rằng, Song Mino (Winner) là nam rapper có họ Song nổi tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên, Mino năm nay đã 27 tuổi. Do đó, nam ca sĩ thuộc YG tạm thời "thoát khỏi vòng nguy hiểm". Một cái tên khác cũng đang bị nghi ngờ là Song Seung Min, từng tham gia Show Me The Money mùa một.

Hiện tại fan Hàn vẫn đang chờ đợi những thông tin xác nhận từ cơ quan điều tra.

Bee