RM (BTS) bất ngờ 'đánh úp' fan bằng bản remix kết hợp cùng Lil Nas X

Ngày 25/7, rapper người Mỹ Lil Nas X gây bất ngờ khi tung phiên bản mới của Old Town Road mang tên Seoul Town Road. Trước đó, Lil Nas X đã thực hiện nhiều bản remix khác nhau của ca khúc đang nắm giữ vị trí No.1 Billboard Hot 100, tuy nhiên sự kết hợp với RM (BTS) là điều không ai ngờ tới.

RM (BTS) bất ngờ 'đánh úp' fan bằng ca khúc kết hợp Lil Nas X Seoul Town Road - Lil Nas X ft. RM (BTS).

Truyền thông Hàn cho biết, sự hợp tác này được Lil Nas X đề xuất. Trong bản phối lại, RM đã chỉnh sửa đoạn điệp khúc với phần lời do anh sáng tác và sửa luôn tiêu đề thành Seoul Town Road. Mặc dù bản audio chỉ có thời lượng 2 phút, Seoul Town Road đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Sự kết hợp giữa hai chất giọng đặc biệt của Lil Nas X và RM được cho là hài hòa, cuốn hút.

Điều khiến người hâm mộ thích thú là hình ảnh con ngựa màu tím trong ảnh đại diện của Seoul Town Road. Màu tím là sắc màu tượng trưng cho BTS và Army. Ngoài ra, RM còn cho thấy độ "thâm thúy" khi chơi chữ tiếng Anh "homie" (anh em, đồng bọn) trong ca khúc. Theo tiếng Hàn, "homi" có nghĩa là dụng cụ cày cuốc, làm vườn. Trong đoạn lyric "I got the homies in the back/ Homies make of steel from Korea/They the best"; có thể hiểu là "Anh đây đại diện cho bè phái của mình/ Những chàng trai mình đồng da sắt của Hàn Quốc" hoặc cũng có thể hiểu là "Anh đây đeo một cái tay cày sau lưng/ Tay cày làm từ sắt ở Hàn Quốc".

Sự kết hợp giữa RM...

và rapper Lil Nas X đang gây "sốt".

Fan cho rằng RM rất thông minh khi ngụ ý giới thiệu đến quê hương Hàn Quốc, cộng đồng Army và anh em đồng đội (BTS) trong ca khúc của Lil Nas X. Ngay sau khi phát hành, từ khóa #SeoulTownRoad nhanh chóng giữ vị trí số một trên top trending toàn thế giới với hơn 600.000 lượt tweet. Ngoài ra, từ khóa #Joon (tên thật của RM là Kim Nam Joon) cũng đứng vị trí thứ tư trong top trending, cho thấy mức độ "hot xình xịch" của Seoul Town Road.

Seoul Town Road là bản remix chính thức thứ tư của Old Town Road, sau các phiên bản có sự tham gia của Billy Ray Cyrus, Diplo, Young Thug và Mason Ramsey. Trong đó, bản remix Old Town Road (Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus) là bản hit đang "làm mưa làm gió" làng nhạc quốc tế 2019. Ca khúc với thể loại hiphop pha country này đã có 16 tuần liên tiếp giữ vị trí No.1 BXH Billboard Hot 100.

Lil Nas X được cho là rất biết dùng "chiêu trò" để duy trì độ hot cho ca khúc này. Khi vị trí No.1 bị đe dọa bởi Senorita (Shawn Mendes ft. Camila Cabello), anh đã công khai mình là gay để gây chú ý. Với động thái phát hành bản remix với một thành viên của BTS, chắc chắn Old Town Road vẫn sẽ duy trì được sức nóng trong tuần này. Qua đó, Nas X cũng cầm chắc việc phá kỷ lục cũ của Despacito và One Sweet Day vào tuần sau, trở thành ca khúc No.1 lâu nhất lịch sử.

Minie