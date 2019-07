Sau loạt bê bối, 'hòm châu báu' YG mất đi một 'viên ngọc quý'

Chiều 17/7, rapper kiêm diễn viên One tổ chức một cuộc họp báo nhân dịp bộ phim Goodbye Summer ra mắt. One tiết lộ rằng sau khi đóng xong bộ phim Her Private Life (tvN) hồi đầu 2019 đã nói lời chia tay với YG Entertainment.

"Tôi đang quảng bá một mình bởi hợp đồng của tôi và YG đã hết hạn. Tôi đang lên kế hoạch mở công ty riêng để tập trung vào âm nhạc trong thời gian tới", anh nói.

One cũng thừa nhận ước mơ ban đầu là trở thành đạo diễn phim. Nam ca sĩ nói: "Tôi không chỉ theo đuổi một ước mơ. Tôi đã hình dung rằng mình sẽ bắt đầu với âm nhạc, sau đó chuyển sang diễn xuất và nuôi dưỡng ước mơ theo cách đó".

Bình luận về thông tin này, nhiều khán giả cho rằng đây là một quyết định đúng đắn.

One (tên thật Jung Jae Won) gia nhập YG vào tháng 9/2015 sau chương trình Show Me the Money 4. Anh thu hút người hâm mộ nhờ giọng hát truyền cảm, tài năng âm nhạc xuất sắc và ngoại hình như "tài tử Nhật Bản".

Tuy nhiên, trong suốt thời gian gắn bó với YG, sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1994 không có bước đột phá. Tháng 7/2017, anh phát hành album đầu tay mang tên One Day với chất nhạc chủ đạo là ballad. Điều này khiến fan khó hiểu bởi hiphop và rap mới là thế mạnh của One. Đây cũng là album duy nhất được ra mắt khi anh ký hợp đồng cùng YG.

One debut với tư cách rapper nhưng lại được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên.

One có ngoại hình thu hút và khác biệt, không thua kém những thần tượng hàng đầu hiện tại. Tuy nhiên, anh vẫn bị YG cho vào quên lãng và chỉ biết đi đóng phim để duy trì danh tiếng. Người hâm mộ cảm thấy bức xúc khi anh không thể hiện được thế mạnh của bản thân trong khi là nghệ sĩ của một công ty lớn.

Trước đó, "bố Yang" từng hứa sẽ giúp One hết mình trên con đường sự nghiệp, đưa anh lên tầm rapper hạng A. Tuy nhiên, cách quản lý thiếu hiệu quả của YG đã khiến tên tuổi One mờ nhạt trong lòng công chúng. One cũng không phải là người duy nhất chịu thiệt thòi. Trong "hòm châu báu" của YG, có rất nhiều tài năng đã và đang bị lãng phí như CL, Lee Hi, Su Hyun...

Gần đây, sau loạt bê bối khiến YG lâm vào khủng hoảng, nhiều tin đồn cho hay một số nghệ sĩ trong công ty đã "rục rịch" tìm kiếm bến đỗ mới. Nhiều người cho rằng, sau sự ra đi của One, sẽ còn thêm những cái tên khác lần lượt "rời mái nhà chung" trong thời gian tới.

Bee