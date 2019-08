Sau 'tâm bão' hẹn hò, Ji Hyo chuẩn bị comeback cùng Twice

Mới đây, SpotTV tiết lộ Twice sẽ quay MV mới vào ngày mai (9/8). Trả lời truyền thông, JYP xác nhận Twice đang chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. Tuy nhiên thời gian chính xác về ngày phát hành album chưa được quyết định và sẽ thông báo tới fan khi có kế hoạch chính xác.

Thông tin comeback của Twice khiến cộng đồng fan bất ngờ. Đây là lần trở lại thứ hai sau mini-album Fancy You hồi tháng 4. Nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu "TwiceLights" (kéo dài đến tháng 2/2020). Gần đây, trưởng nhóm Ji Hyo vướng tranh cãi sau khi bị Dispatch khui tin hẹn hò Kang Daniel (cựu thành viên Wanna One). Nhiều người cũng đặt dấu hỏi về sự có mặt của Mina trong MV comeback. Nữ idol Nhật Bản bất ngờ trở về Hàn Quốc tuần trước dù vẫn đang trong quá trình chữa bệnh.

Twice luôn bận rộn với những lịch trình dày đặc.

Thông thường, tin comeback sẽ khiến fan của các nghệ sĩ Kpop vui mừng. Tuy nhiên với cộng đồng Once, phản ứng tiêu cực nhiều hơn so với tích cực. Một số bình luận cho rằng comeback vội vàng trong thời điểm chưa thích hợp sẽ gây bất lợi cho Twice. Đông đảo fan còn lo lắng cho sức khỏe của các cô gái khi bị công ty "bóc lột sức lao động".

"Tôi thật sự đau lòng khi biết rằng Twice sẽ rất mệt mỏi trước lịch trình nặng nề như vậy. Các cô gái làm việc quá chăm chỉ"; "Ji Hyo sẽ không thể bị chỉ trích vì hẹn hò mà xao nhãng công việc trong nhóm được vì cô ấy luôn ưu tiên Twice hàng đầu. Nhưng tôi sợ nếu comeback lúc này Ji Hyo sẽ chịu không ít gạch đá"; "JYP vắt kiệt sức lực của Twice luôn"; "Họ cần được nghỉ ngơi thay vì cày như cái máy"; "Twice là nhóm nữ mà năng suất làm việc không thua kém nhóm nam. Nói họ là boygroup không cần phải đi nghĩa vụ cũng đúng"; "Tôi đoán rằng Mina đã vội về Hàn để quay MV mới. Tội nghiệp cô ấy khi thể trạng vẫn còn yếu ớt như vậy"...

Lần trở lại này, Ji Hyo sẽ là tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc.

Twice hiện là girlgroup hàng đầu của làng nhạc Hàn Quốc. Sau 4 năm debut, nhóm đã đạt rất nhiều thành tích, giải thưởng, được đông đảo khán giả yêu mến. Sáng 8/8, girlgroup JYP "bỏ túi" thêm một chứng nhận Bạch kim trên BXH Gaon cho đĩa đơn Yes or Yes (11/2018) khi ca khúc này vượt mốc 100 triệu lượt nghe trực tuyến.

Bee