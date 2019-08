Seul Gi (Red Velvet) chọn 4 nữ idol nhảy giỏi nhất hiện nay

Ngày 27/8, Red Velvet tham gia chương trình Weekly Idol để quảng bá cho ca khúc mới Umpah Umpah. Khi được hỏi về những nữ thần tượng được ca ngợi là "Dancing Queen" của Kpop, Seul Gi đã nêu ra 4 cái tên. Họ đều là idol nổi tiếng, đến từ các nhóm nhạc hot hàng đầu hiện nay.

Netizen cho rằng nếu tính cả Seul Gi, đây chính là dàn nữ thần tượng có khả năng vũ đạo xuất sắc nhất. Họ được những vũ công chuyên nghiệp đánh giá cao, luôn thể hiện hết mình trên sân khấu.

Seul Gi xuất hiện trên chương trình 'Weekly Idol'.

Seul Gi nhắc đến Momo đầu tiên. Thành viên Twice từng được biên đạo nổi tiếng Lia Kim khen ngợi là một trong những idol có khả năng vũ đạo xuất sắc nhất, là học trò cô ưng ý. Thành viên Twice có hứng thú với nhảy múa từ 3 tuổi, tham gia nhóm nhảy ở Nhật. Khi còn là thực tập sinh, Momo gây ấn tượng vì luôn là người chăm chỉ nhất, thường ở lại tập đến tối muộn. Thế mạnh của nữ idol là cover nhạc của boygroup. Cô có hình thể đẹp, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng tài năng của Momo không được đánh giá đúng vì vũ đạo của Twice quá dễ, luôn theo hình ảnh dễ thương.

Momo (trái) và Lisa là những vũ công xuất sắc của Kpop.

Người thứ hai được Seul Gi đề cập là Lisa của nhóm Black Pink. Nữ idol nổi tiếng với khí chất sang chảnh, hình thể chuẩn. Lisa thường khoe những màn cover trên kênh Youtube riêng và nhận lượt xem khủng, nhiều bình luận khen ngợi từ người có chuyên môn vũ đạo và fan. Hiện có tin đồn Lisa được mời làm giáo viên hướng dẫn trong show thực tế tuyển chọn nữ thần tượng ở Trung Quốc.

Chae Yeon (IZONE) là idol tân binh khiến Seul Gi chú ý vì tài vũ đạo. Thời gian gần đây, Chae Yeon liên tục nhận lời khen về khả năng làm chủ sân khấu. Seul Gi khen Chae Yeon luôn thể hiện hết mình, đến cách hất tóc khi nhảy cũng vô cùng nghệ thuật. Giáo viên vũ đạo Bae Yoon Jung vốn nổi tiếng nghiêm khắc cũng khen ngợi tài năng của Chae Yeon trong thời gian thi Produce 48.

Chae Yeon (trái) và Chung ha có khí chất sang chảnh trên sân khấu.

Cái tên thứ tư được Seul Gi nhắc đến là Chung Ha, cựu thành viên I.O.I. Chung Ha là nghệ sĩ solo có khả năng vũ đạo ấn tượng nhất hiện nay. Dù vóc dáng nhỏ bé, nữ idol luôn biết cách thể hiện khí chất ngôi sao, đứng một mình vẫn cực kỳ thu hút. Những ca khúc của Chung Ha được nhiều idol cover, tạo thành xu hướng ở Hàn Quốc.

