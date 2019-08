'Sổ tử thần' gây xôn xao Kpop: Chỉ có Yoona và So Hee 'thoát nạn'

Mới đây, một bảng xếp hạng có tên "Những thần tượng được mong chờ nhất trong vòng 10 năm tới" gây xôn xao Kpop. Đây là danh sách do đài Mnet công bố năm 2009, kể tên những ngôi sao Hallyu nổi tiếng nhất (thời điểm đó) và được kỳ vọng sẽ tiếp tục "làm nên chuyện" trong tương lai.

Điều đặc biệt, khi "đào" lại BXH này, netizen không khỏi "rùng mình" khi 10 năm trôi qua, hơn một nửa cái tên trong danh sách đều vướng scandal gây chấn động làng giải trí. Nhiều người gọi đây là "sổ tử thần Kpop" khi những ai được gọi tên hầu hết đã "nhúng chàm".

Bảng xếp hạng 10 năm trước: 1. G-Dragon; 2. So Hee; 3. Tae Yang; 4. T.O.P; 5. Shin Dong; 6. Dae Sung; 7. Jun Su; 8. Kim Hyun Joong; 9. Yoona; 10. Si Won.

Năm 2009, Big Bang đang là nhóm nhạc được yêu thích hàng đầu tại Hàn Quốc. Do đó, việc 4 thành viên có tên trong danh sách là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, G-Dragon vướng khá nhiều scandal trong sự nghiệp, ồn ào nhất là bê bối hút cần sa năm 2011. T.O.P cũng bị chỉ trích nặng nề vì vụ án dùng chất cấm năm 2017. Dae Sung từng gặp khủng hoảng vì vụ lái xe gây tai nạn chết người và gần đây nhất là bê bối chứa chấp dịch vụ mại dâm.

Trong khi đó, dù Tae Yang chưa từng dính vào thị phi, hình ảnh anh cũng mất điểm với Knet. Nhiều người cho rằng sau một loạt bê bối của 4 thành viên Big Bang cũng như YG, Tae Yang cũng khó mà "trong sạch" khi làm việc, tiếp xúc trong môi trường đó.

Nhóm Big Bang.

Hai thành viên Super Junior là Shin Dong và Si Won cũng không giữ được hình tượng "sạch sẽ" như kỳ vọng của người hâm mộ. Shin Dong gây tranh cãi vì những câu nói được cho là body shaming người béo hay mang phụ nữ ra làm trò đùa. Trong khi đó, Si Won vẫn đang bị chỉ trích nặng nề sau vụ việc chó cưng cắn chết người năm 2017.

Jun Su, từng là một thành viên của DBSK, đã rời SM vì hợp đồng "nô lệ" và hoạt động trong nhóm JYJ (cùng Park Yoo Chun và Jae Joong). Anh vướng khá nhiều rắc rối như bị tố bạo hành fan, chậm trả lương nhân viên và "quỵt nợ" tiền xây khách sạn.

Kim Hyun Joong (SS501) cũng một thời là "mỹ nam trong mộng" của rất nhiều khán giả. Kể từ sau bộ phim Boys Over Flowers (2009), danh tiếng anh chàng tăng vùn vụt khắp châu Á, tương lai vô cùng rộng mở. Năm 2014, bạn gái cũ đâm đơn kiện anh vì hành vi bạo hành, mở đầu cho cuộc chiến pháp lý tình - tiền kéo dài nhiều năm trời. Kể từ đó, sự nghiệp Kim Hyun Joong xem như đã bị hủy hoại. Được tuyên án vô tội và chỉ phải bồi thường 5 triệu won nhưng nam ca sĩ vẫn bị "ném đá" gay gắt. Cuối 2018 anh quay trở lại màn ảnh nhưng không nhận được phản ứng tích cực từ dư luận.

Kim Hyun Joong là "hoàng tử trong mộng" của các cô gái thời đóng Boys Over Flowers.

Hai sao nữ duy nhất trong BXH năm xưa cũng là những cái tên vẫn còn giữ được hình ảnh "sạch" trong mắt công chúng. Netizen Hàn khen ngợi hình ảnh đẹp của Yoona và So Hee, đồng thời bày tỏ hoang mang trước lối sống của các nam thần tượng đình đám một thời.

Yoona (SNSD) hiện vẫn là sao nữ hàng đầu, độ phủ sóng tên tuổi rộng rãi và được các thương hiệu săn đón. Cô chiếm được cảm tình của số đông công chúng nhờ tính cách chăm chỉ, khiêm tốn, chuyên nghiệp trong mọi dự án tham gia.

Yoona.

So Hee.

So Hee (cựu thành viên Wonder Girls) đã đánh mất hào quang danh tiếng so với cách đây 10 năm, nhưng cô vẫn được netizen Hàn yêu mến bởi đời tư kín kẽ, chưa bao giờ vướng thị phi trong suốt một thập kỷ qua. Tháng 3/2019, sau một thời gian vắng bóng khỏi làng giải trí, So Hee trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Nhà trọ Waikiki 2.

Minie