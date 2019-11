Song Hye Kyo cập nhật trang cá nhân sau 'vụ ly hôn thế kỷ'

Ngày 5/10, Song Hye Kyo đăng loạt ảnh từ buổi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Mok Jung Wook.

Trên Twitter, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về style trang điểm cá tính, nhan sắc xinh đẹp, phong cách lộng lẫy. Người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo ngày càng đẹp hơn sau hôn nhân đổ vỡ. Fan cũng mong chờ những cập nhật mới và thường xuyên hơn của nữ diễn viên.

Đây là bài đăng đầu tiên của Song Hye Kyo trên Instagram kể từ tháng 6 - thời điểm diễn ra vụ ly hôn thế kỷ của cô và chồng cũ Song Joong Ki. Mặc dù đã hoạt động trở lại mạng xã hội, nữ diễn viên Hậu duệ Mặt Trời vẫn khóa phần bình luận để tránh những ý kiến tiêu cực từ người dùng mạng.

Bộ ảnh mới của Song Hye Kyo gây chú ý.

Nữ diễn viên khoe đôi chân thon gọn trong loạt ảnh quảng cáo.

Trước đó vào ngày 27/6, tin tức Song Joong Ki nộp đơn ly hôn Song Hye Kyo trở thành sự kiện chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Đến tháng 7, cặp đôi chính thức chia tay sau khi thủ tục ly hôn toàn tất, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 20 tháng.

Trong vụ ly hôn, Song Hye Kyo bị chỉ trích nhiều hơn, vướng vào những tin đồn tiêu cực như ngoại tình với đàn em Park Bo Gum, được đại gia Hong Kong bao nuôi... Cô xóa mọi hình ảnh còn sót lại về Song Joong Ki trên Instagram, ngừng cập nhật mạng xã hội.

Hình ảnh Song Hye Kyo tại New York Fashion Week hồi tháng 9.

Sau khi kết thúc chuyện tình cảm với Song Joong Ki, nữ diễn viên bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài. Cô tạm dừng đóng phim với lý do muốn nghỉ ngơi. Gần đây, nữ diễn viên được cho là đã ở lại New York trong một khóa học ngắn hạn tại một trường nghệ thuật sau khi dự Tuần lễ thời trang New York vào tháng 9. Tuy nhiên công ty quản lý cho biết họ không thể trả lời về vấn đề này vì nó liên quan đến cuộc sống riêng tư của Song Hye Kyo.

Bee