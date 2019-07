Song Hye Kyo - Song Joong Ki đều bị đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn

Sáng 27/6, các trang báo Hàn đưa tin cặp vợ chồng Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn sau chưa đầy 2 năm. Nữ diễn viên khẳng định sự khác biệt về tính cách chính là điều khiến cặp đôi quyết định chia tay. Tuy nhiên, công chúng Hàn Quốc vẫn còn nghi ngờ, cho rằng còn nhiều uẩn khúc dẫn đến việc cặp sao nổi tiếng quyết định ly hôn chỉ sau một thời gian ngắn.

Cặp vợ chồng Song - Song tuyên bố ly hôn.

Đầu tháng 2/2019, Song Hye Kyo bất ngờ xóa hàng loạt ảnh trên trang cá nhân, thường xuất hiện mà không đeo nhẫn cưới. Truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin cặp đôi Song - Song đang mâu thuẫn, có khả năng ly hôn và nguyên nhân do Song Joong Ki ngoại tình, lạnh nhạt với vợ. Ban đầu, có tin đồn nam diễn viên ''quá trớn'' với một stylist thân thiết của Song Hye Kyo và dự định sống chung với người này. Sau đó, chính nữ diễn viên là người minh oan cho bạn thân. Cô tung ảnh đi du lịch cùng stylist này để xóa tan tin đồn.

Stylist (trái) từng bị nghi là kẻ thứ ba, ngoại tình với Song Joong Ki.

Chỉ vài tháng sau, các trang báo Trung đưa tin người mà Song Joong Ki hẹn hò cùng là nữ diễn viên Kim Ok Bin - bạn diễn của anh trong Arthdal Chronicles. Trang QQ tiết lộ, Song Joong Ki ngồi chung xe với Kim Ok Bin về Seoul, sau đó về thẳng nhà của nam diễn viên tại Itaewon. Cả hai thường ở chung một phòng khi ra nước ngoài quay phim. Sau khi có tin đồn, Song Joong Ki - Kim Ok Bin tránh tiếp xúc trong buổi họp báo phim. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ thực của hai ngôi sao sau khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn.

Nữ diễn viên Kim Ok Bin (trái) cũng bị nghi chen chân vào gia đình Song - Song.

Sau Song Joong Ki, đến lượt Song Hye Kyo bị nghi ngoại tình với bạn diễn. Một vài tháng trước, một số nguồn tin giấu tên tiết lộ đôi Song - Song chuẩn bị ly hôn vì Song Hye Kyo có mối quan hệ quá giới hạn với Park Bo Gum - bạn diễn trong phim Encounter. Điều đáng nói là Song Joong Ki và Park Bo Gum có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và chung công ty quản lý.

Dưới những bài báo nhắc về tin ly hôn, những bình luận về Park Bo Gum nhận được hàng nghìn lượt like. Netizen cho rằng anh là người thứ ba. Trước đó, Song Hye Kyo nổi tiếng vì nhiều lần hẹn hò cùng bạn diễn nên có nhiều khả năng cô nảy sinh tình cảm với đàn em sau quá trình hợp tác.

Park Bo Gum và Song Hye Kyo cùng hợp tác trong một bộ phim tình cảm.

Mới đây, công ty quản lý Blossom Entertainment lên tiếng: "Park Bo Gum cảm thấy bị xúc phạm khi tên mình bị đề cập trong vụ ly hôn của cả hai. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với tin đồn vô căn cứ về Park Bo Gum".

Quỳnh Mai