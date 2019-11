Sự thật tin đồn Twice ế vé fanmeeting tại Hàn Quốc

Ngày 20/10, Twice tổ chức buổi fanmeeting tại hội trường Đại học Seoul Hwajeong Gymnasium. Trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Twice ế vé do những bức ảnh chụp lại một số khu vực ghế trống tại sự kiện. Thông tin này khiến các anti Twice được dịp mỉa mai "nhóm nữ hàng đầu Kpop". Họ cho rằng hóa ra Twice cũng "không xuất sắc như những lời ca ngợi".

Twice hóa trang với chủ đề Halloween để giao lưu với fan trong buổi fanmeeting.

Tuy nhiên, các fan Twice nhanh chóng đưa ra giải thích đập tan tin đồn fanmeeting ế vé. Buổi họp fan kỷ niệm 4 năm debut năm nay được chia làm 2 sự kiện, diễn ra vào 13h và 18h ngày 20/10. Hai sự kiện này chỉ được mở bán trong vòng 12 tiếng, chia làm 3 đợt bán. Quy định của JYP chỉ cho phép thành viên fanclub chính thức của Twice tại Hàn (Once Candy) hoặc tại quốc tế (Once Jelly) mua vé fanmeeting.

9 thành viên Twice tại buổi họp fan ngày hôm qua.

Fan Twice thống kê lượng vé bán ra của buổi họp fan như sau: tại sự kiện 13h có 4.945/4.958 vé, chiếm 99% tổng số vé bán ra. Tại sự kiện 18h là 4.958/4.958 vé, chiếm 100% tổng số vé bán ra. Điều này chứng minh buổi fanmeeting ở Seoul của Twice không hề "ế vé" như tin đồn.

Sau cuộc họp fan ở Hàn Quốc, Twice sẽ lên đường tới Hokkaido, Nhật Bản để chuẩn bị cho tour diễn "TWICELIGHTS" vào 23/10. Girlgroup nhà JYP cũng sắp phát hành album tiếng Nhật thứ hai mang tên &TWICE vào 20/11.

Bee