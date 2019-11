Sulli qua đời ở tuổi 25, nghi do tự tử

Nguồn tin của cảnh sát Seongnam cho biết, người quản lý đã tìm thấy thi thể của Sulli tại một căn hộ ở Seongnam, vào 15h21 chiều 14/10 (giờ địa phương). Trước đó, Sulli mất liên lạc vào tối 13/10.

Sau bước đầu điều tra, cảnh sát chưa phát hiện nghi vấn phạm tội ở hiện trường, suy đoán Sulli đã treo cổ tự tử ở tầng 2 căn hộ. Cảnh sát đang điều tra chi tiết vụ việc và tìm kiếm thư tuyệt mệnh.

Theo Daily Sports, gia đình Sulli đang trên đường tới nhà riêng của cô - nơi cảnh sát cho là hiện trường vụ tự tử - để xác minh sự việc.

Nhà riêng của Sulli - nơi cô treo cổ tự tử ở tầng 2. Ảnh: Dispatch

Nữ diễn viên - ca sĩ Sulli.

Sulli (tên thật là Choi Jin Ri) sinh năm 1994, bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi với vai công chúa Seonhwa trong phim cổ trang Ballad Of Suh Dong. Sau đó Sulli gia nhập công ty giải trí SM và ra mắt cùng nhóm f(x) năm 2009, khi mới 15 tuổi. Song song với hoạt động ca hát, Sulli phát triển lĩnh vực diễn xuất. Năm 2012, cô ghi dấu ấn với vai chính trong To The Beautiful You. Khi đang gặt hái thành công với nhóm nhạc nhà SM, Sulli bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2014. Tháng 8/2015 cô chính thức tuyên bố rời nhóm.

Sau khi rời nhóm, Sulli tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Năm 2017, cô gây chú ý với vai nhỏ trong phim điện ảnh Real vì cảnh nóng với Kim Soo Hyun. Chương trình gần nhất có sự tham gia của Sulli là show Reply Night của đài JTBC.

Sulli từng có mối tình ồn ào với rapper Choiza của nhóm nhạc hip hop Dynamic Duo, hơn cô 14 tuổi. Năm 2017, cô chia tay Choiza sau 3 năm mặn nồng. Ngay sau đó Sulli công bố tình mới hơn cô 11 tuổi nhưng tan vỡ nhanh chóng.

Nữ idol 25 tuổi có đời sống riêng tư ồn ào, thường xuyên gây tranh cãi vì những hành động phản cảm. Trong buổi livestream ngày 28/9, Sulli nhận nhiều bình luận chỉ trích của netizen Hàn vì thả rông và lộ núm ngực trên sóng trực tiếp.

Bee