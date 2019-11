Sulli từng thừa nhận sống khổ sở, chỉ đang vờ hạnh phúc

Chiều 14/10, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận Sulli đã qua đời ở nhà riêng. Thông tin này khiến cộng động fan Kpop sửng sốt. Nữ ca sĩ, diễn viên thường xuyên phải đối diện với những lời chỉ trích trên mạng xã hội nhưng thường tỏ ra mạnh mẽ. Thực tế, Sulli từng thừa nhận đang rất khổ sở nhưng lại vờ tỏ ra hạnh phúc trước mặt mọi người.

Trên chương trình The Night Of Hate Comment, Sulli tâm sự: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ giả vờ hạnh phúc và cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người. Em đã xin tư vấn từ những người xung quanh. Họ bảo em rằng: 'Mỗi người đều có những mặt tối trong đời và cần che đậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá'".

Sulli là một nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc.

Một nguồn tin tiết lộ với Hankook Ilbo rằng từ 1-2 tháng trước, chứng bất an của Sulli có dấu hiệu nghiêm trọng, mọi người xung quanh đều rất lo lắng cho cô. Theo người này, Sulli vốn mắc bệnh trầm cảm, gần đây do vấn đề cá nhân nên trạng thái tâm lý của cô biến đổi rất lớn, muốn rút khỏi chương trình The Night Of Hate Comment của MBC.

Sau cái chết của Sulli, cộng đồng mạng ''rùng mình'' khi nghĩ lại những lời chia sẻ trước đó. Dường như nữ ca sĩ đang cố gắng kêu cứu, thể hiện với mọi người nội tâm bất ổn nhưng lại không nhận được sự quan tâm đúng mức. Sulli được cho là bị trầm cảm vì phải đối mặt với ánh nhìn tiêu cực, xét nét của những người xung quanh.

Vài tháng qua, Sulli hoạt động năng nổ khi làm khách mời trong phim Hotel Del Luna, phát hành single, làm MC... Người hâm mộ vui mừng khi thấy nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp, xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo. Tuy nhiên, từng có tin đồn cô cố tự tử vào năm 2016 nhưng được cứu. Sau Jong Hyun (SHINee), lại có thêm một nghệ sĩ của nhà SM chọn cách kết thúc cuộc sống vì căn bệnh trầm cảm.

