SuperM bị mỉa mai 'không thể sánh ngang BTS' dù đạt No.1 Billboard 200

Tối 13/10 (giờ địa phương), mini-album đầu tay của SuperM là SuperM: The 1st Mini Album đã vượt qua Over It của Summer Walker để debut ở vị trí số 1 trên BXH Billboard 200. Các chàng trai nhà SM tiêu thụ được 168.000 đơn vị album ở Mỹ, trong đó có 164.000 là album thuần (pure sale) trong tuần kết thúc vào ngày 10/10 - theo Nielsen Music.

Chia sẻ về thành tích này, SuperM cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi có được vị trí số 1 trên BXH Billboard 200, cảm giác như đây là một giấc mơ. Chúng tôi rất vui khi đạt được điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh tổng hợp thông qua các hoạt động quảng bá của nhóm".

SuperM nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đạt No.1 Billboard 200.

Với thứ hạng No.1 ở BXH Billboard 200, SuperM là nhóm nhạc nam Kpop thứ hai làm được điều này sau BTS và cũng là nghệ sĩ Hàn đầu tiên có album debut "hạ cánh" ở vị trí No.1 tại BXH danh tiếng. Tuy nhiên, thành tích của SuperM vẫn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng công ty SM đã áp dụng quá nhiều chiêu trò để đẩy doanh thu album cứng nhằm đạt thành tích ở Billboard 200, gây tiếng vang trong quá trình Mỹ tiến.

SuperM: The 1st Mini Album chỉ được phát hành ở thị trường Mỹ. Fan châu Á đặt album đều phải qua các đại lý trung gian và doanh số được tính vào điểm của BXH Billboard 200. Ngoài ra, SM cũng áp dụng chính sách "mua một vé showcase tặng một bản album" cho những fan có nhu cầu xem showcase debut của SuperM ngày 5/10 tại Mỹ. Vì những lý do này, không ít netizen cho rằng nếu cần phải khen tặng thì không phải dành cho SuperM mà là cho chiến lược kinh doanh của SM.

SuperM ra mắt ngày 4/10 với album SuperM: The 1st Mini Album và ca khúc chủ đề Jopping. Đây là nhóm nhạc nam được thành lập từ 7 thành viên đang hoạt động trong các boygroup khác nhau của SM Entertainment, bao gồm Tae Min (SHINee), Baek Hyun và Kai (EXO), Tae Yong và Mark (NCT 127), Lucas và Ten (WayV). Nhóm được miêu tả với concept "Biệt đội báo thù của Kpop". SM kết hợp cùng hãng thu âm Capitol Records trong kế hoạch Mỹ tiến của SuperM.

BTS là ngôi sao Kpop hàng đầu tại Mỹ.

Trước đó vào tháng 4/2019, BTS lập kỷ lục khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên của thế kỷ 21 có 3 album đứng No.1 Billboard 200 chỉ trong chưa đầy một năm: Love Yourself: Tear, Love Yourself: Answear và Map of the Soul: Persona. Trước BTS, nhóm gần nhất đạt được thành tích này là The Beatles (3 album Anthology 1, Anthology 2 và Anthology 3 từ 12/1995-11/1996). BTS cũng là nhóm nhạc đạt được 3 lần No.1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 nhanh thứ hai trong lịch sử kể từ The Monkees vào năm 1967 (9 tháng 3 tuần).

Bee