Tạm biệt Sulli, nàng công chúa xinh đẹp nhất

Một người xinh đẹp đã rời khỏi làng giải trí Kpop, như lời cựu trưởng nhóm f(x) Victoria đã viết trên trang cá nhân, hôm nay là một ngày đẹp trời, và chúng ta sẽ không bao giờ quên cô ấy.

Sulli đã luôn muốn tự do. 14 năm qua cô đã đấu tranh vì tự do của bản thân, tự do cất tiếng nói, tự do mặc những gì cô thích, tự do lựa chọn người cô yêu thương, tự do thể hiện suy nghĩ, tự do làm điều cô muốn. Sulli chưa bao giờ muốn sống giả dối với cảm xúc của chính cô. Khi cô buồn bã, cô không thể gượng cười như những người khác. Khi cô mệt mỏi, cô không thể giả vờ như đang chăm chỉ. Người ta nói rằng cô là một nghệ sĩ vô trách nhiệm, ích kỷ, không xứng đáng được làm một thành viên của f(x). Và rồi cô rời bỏ, cô lựa chọn con đường mà cô được sống là chính mình. Nhưng kể cả khi cô đã trút bỏ gánh nặng của một idol, người ta vẫn không ngừng phán xét cuộc sống riêng của cô.

Trong chương trình Reply Night của JTBC, Sulli từng nói rằng cô cảm thấy cô không làm điều gì sai trái cả. Thậm chí khi có người nghi ngờ cô dùng ma túy, Sulli sẵn sàng đưa mẫu tóc và lông tay để xét nghiệm. "Tôi sẽ luôn tự do trong khuôn khổ pháp luật". Một người bộc trực, mạnh mẽ, can đảm chống lại một nền giải trí với những tiêu chuẩn nghiêm khắc, cổ hủ, đã nói như vậy. Nhưng người ta vẫn cho rằng cô sai. Người ta nói rằng cô bị điên rồi, cô không bình thường.

Và khi Sulli chết đi, một nhóm cư dân mạng bắt đầu hối hận. Hối hận, day dứt vì đã luôn dành cho cô sự phán xét cay nghiệt nhất khi cô sống. Người ta hối hận vì những lời kêu cứu của Sulli đã không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Nguyên nhân cái chết của Sulli được cho là tự tử, nhưng nhiều người cho rằng Sulli đã bị giết bởi sự tổn thương mà những lời nói ác ý, những bạo lực tinh thần cô chịu đựng suốt nhiều năm.