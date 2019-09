Thành viên 'kém tài' của X1 hát nhép trên sân khấu debut

Ngày 27/8, X1 tổ chức buổi showcase giới thiệu album đầu tiên trong sự nghiệp Emergency: Quantum Leap. Các chàng trai bước ra từ chương trình thực tế Produce X101 đã debut sau nhiều tranh cãi xung quanh việc đài Mnet thao túng số phiếu, lập sẵn kế hoạch cho người debut.

Người hâm mộ thích thú với phần trình diễn như một mini concert của X1 ở sân vận động Gocheok Sky Dome. Chương trình cũng được phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, một thành viên đã mắc sai lầm trong phần biểu diễn khiến netizen nghi ngờ tài năng thực sự của nhóm. Cha Jun Ho dường như đã quên hát phần của mình trong ca khúc Im Here For You. Tiếng hát của anh chàng vẫn vang lên dù máy quay bắt được khoảnh khắc Jun Ho không hề mở miệng.

Cha Jun Ho quên không mở miệng để hát nhép.

Khán giả rất thất vọng vì X1 hát nhép ngay trong sân khấu debut. Im Here For You chỉ là một bài ballad, các thành viên không hề nhảy, chỉ đứng yên một chỗ nhưng nhóm cũng không chịu hát live.

Các tài khoản trên Theqoo chỉ trích Cha Jun Ho không chịu luyện tập, đến hát nhép cũng không tốt. Các ý kiến bình luận: "Jun Ho là người bất tài nhất đấy. Tôi cứ nghĩ họ hát tốt thế khi xem trực tiếp nhưng hóa ra là concert lipsync à?", "Trở thành thần tượng dễ dàng nhỉ. Không cần tài năng gì cả", "Hát nhép trong một ca khúc ballad... Họ có phải là ca sĩ không vậy?", "Cậu ta thậm chí còn không luyện tập hát nhép. Rốt cuộc là cậu ta có thể làm được gì vậy?", "Phần của cậu này trong bài có nhiều lắm đâu mà cũng quên là thế nào. Đúng là robot, nhảy tệ giờ thì phạm lỗi như thế"...

Cha Jun Ho là nhân tố gây nhiều tranh cãi khi được debut cùng X1. Trong suốt chương trình, anh chàng bị chê không có tài năng, nhảy yếu. Nhiều người còn nghi ngờ việc Jun Ho vào top 11 là do sự sắp xếp trước từ phía nhà sản xuất.

Cha Jun Ho gây tranh cãi khi được debut.

Một số ý kiến bênh vực X1, cho rằng nhóm đã hát đè trên nền nhạc thu sẵn chứ không hoàn toàn hát nhép. Các giọng ca chính như Kim Woo Seok, Han Seung Woo và Cho Seung Youn đều hát hết mình, thể hiện chất giọng thật.

Ngày 28/8, cả 3 show âm nhạc lớn là Music Bank, Inkigayo, Music Core đều thông báo X1 sẽ không thể xuất hiện trong tuần này vì scandal gian lận số phiếu của Mnet. Bất chấp những tranh cãi, X1 chứng tỏ sức hút khi bán được hơn 250.000 album trong ngày đầu phát hành.

Phần biểu diễn của nhóm X1

Thành viên 'kém tài' của X1 hát nhép ngay trên sân khấu debut

Jurina