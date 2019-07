Tình hình 'ảm đạm' bao trùm bộ ba ông lớn YG - SM - JYP

Mới đây, một bài phân tích trên Munhwa Ilbo nêu rõ những vấn đề mà bộ ba ông lớn của Kpop đang đối mặt. Theo đó, vụ bê bối Burning Sun của Seung Ri (cựu thành viên Big Bang) hồi tháng 3 kéo theo hiệu ứng domino tiêu cực đến ngành công nghiệp giải trí. Không chỉ YG bị thiệt hại nặng nề, mà 2 đối thủ SM - JYP cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trên thị trường chứng khoán.

Nhà sáng lập của 3 công ty: Yang Hyun Suk, Lee So Man và Park Jin Young.

YG đang là tâm điểm với những vụ ồn ào vi phạm pháp luật. Khởi đầu là vụ án của Seung Ri, tiếp đến là nhà sáng lập Yang Hyun Suk và mới đây là B.I (cựu thành viên iKON). Gần đây nhất, phóng sự Straight của MBC có được lời khai từ Madame Jung, chủ cơ sở giải trí người lớn. Bà Jung tố cáo Yang Hyun Suk là người đã dàn xếp dịch vụ chiêu đãi tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài hồi 2014. Người phụ nữ này còn nhắc đến mối quan hệ của YG và cảnh sát, cũng như bỏ ngỏ lý do vì sao ông Yang lại yêu cầu bà điều động gái mại dâm. Munhwa Ilbo nhận định, nếu như làm rõ tất cả những nghi ngờ về YG, một cơn bão khác có thể tàn phá ngành công nghiệp Kpop.

YG đang gặp khủng hoảng lớn.

SM được cho là đang cố gắng xoa dịu, lấy lại niềm tin từ các cổ đông. Nhiều tháng qua, tình hình doanh thu giảm sút. Ngoài ra, tin đồn chủ tịch Lee Soo Man bị cáo buộc biển thủ khoản tiền lớn từ một công ty ma cũng ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu.Trong năm 2019, các nghệ sĩ SM vẫn chưa có bước đột phá nào đáng kể. Các thành viên EXO rục rịch solo và nhập ngũ, NCT vẫn chưa ổn định còn Red Velvet tụt lại khá xa so với các đối thủ.

JYP không gặp nhiều vấn đề lớn như YG và SM, nhưng gần đây cũng đối mặt với một số rắc rối. Vào tuần trước, một loạt tin đồn xung quanh cuộc sống riêng tư cũng như chuyện hẹn hò trong quá khứ của Mark (GOT7) đã xuất hiện tràn lan trên mạng, ảnh hưởng đến hình tượng "sạch sẽ" của boygroup JYP. Trong khi đó, Twice cũng gặp bất lợi trong tình hình Nhật Bản - Hàn Quốc căng thẳng chính trị. 3 thành viên Nhật của Twice là Sana, Momo, Mina bị kéo vào cuộc tẩy chay của một bộ phận netizen Hàn. Ngoài ra, các fan cũng lo lắng khi Twice liên tục gặp chấn thương trong thời gian gần đây. Đỉnh điểm của sự việc là hai thành viên Mina và Da Hyun phải nghỉ diễn vì sức khỏe suy kiệt.

Munhwa Ilbo cho biết, giá cổ phiếu của Big 3 đều giảm trong nửa đầu 2019. Trong đó, YG giảm mạnh nhất khi tuột dốc hơn 40%, từ 830 tỷ won vốn hóa thị trường nay chỉ còn hơn 500 tỷ won. Tháng trước, giá cổ phiếu SM là 47.000 won, nay chỉ còn ở mức 38.000 won, mất khoảng hơn 100 tỷ won vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của JYP cũng giảm 30% so với đầu tháng 4.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, cuộc khủng hoảng của Big 3 chưa có dấu hiệu chấm dứt trong nửa cuối 2019. Nhiều người lo ngại những cuộc điều tra liên quan đến YG sẽ tiếp tục là "đòn chí mạng" giáng xuống niềm tin ít ỏi của giới đầu tư đối với ngành công nghiệp Kpop trong thời gian tới.

Bee