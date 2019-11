Top nghệ sĩ bán album chạy nhất Kpop từng thế hệ

Mới đây, chủ đề "20 album bán chạy nhất Kpop từng thế hệ" gây chú ý trên diễn đàn Pann Nate. Người dùng mạng thống kê danh sách những nghệ sĩ có album bán chạy nhất của Kpop theo ba thế hệ.

Theo đó, trong thế hệ đầu tiên, những tên tuổi huyền thoại như g.o.d, H.O.T, Sechs Kies, BoA, Kang Ta (H.O.T), Shinhwa... là những nghệ sĩ bán album "đỉnh nhất". Hai nhóm nữ "chen chân" được vào danh sách này là S.E.S và Fin.K.L. Album có doanh số cao nhất Kpop thế hệ đầu là Chapter 3 phát hành năm 2000 của boygroup nhà JYP g.o.d, với hơn 1,8 triệu bản bán ra.

20 album bán chạy nhất Kpop thế hệ một.

Ở Kpop thế hệ hai, lượng album bán ra của các nghệ sĩ đã sụt giảm mạnh. Album bán chạy nhất thuộc về Mirotic, phát hành năm 2008 của TVXQ, với 603.936 bản. Những nghệ sĩ bán album tốt nhất thế hệ này là TVXQ, Super Junior, SNSD, Big Bang, SHINee, G-Dragon (Big Bang). Nhiều người phân tích rằng nghệ sĩ Kpop giai đoạn này không còn mạnh về khoản tiêu thụ album như thế hệ trước là do khủng hoảng kinh tế châu Á (2008) và nhiều lý do khác.

20 album bán chạy nhất Kpop thế hệ hai.

Bước sang Kpop thế hệ ba, cuộc đua doanh số album đã trở lại mạnh mẽ hơn. EXO là nhóm nhạc đầu tiên khôi phục lại danh hiệu "nhóm nhạc triệu bản" từng có từ thời Kpop thế hệ một. Sau đó, sự trỗi dậy vượt bậc của BTS đã nâng những kỷ lục bán album lên các cột mốc mới. Hiện tại, album bán chạy nhất Kpop thế hệ ba là Map of the soul: Persona với hơn 3,5 triệu bản bán ra. BTS cũng là nghệ sĩ nắm giữ tới 6 vị trí trong top 20 album. Những tên tuổi khác nằm trong BXH là EXO, Twice, Wanna One, SEVENTEEN.

20 album bán chạy nhất Kpop thế hệ ba.

Một số bình luận trên Pann: "Twice là nhóm nữ duy nhất có mặt trong top album của gen ba"; "BTS quá đỉnh luôn"; "Không phải fan nhưng nhìn số liệu của BTS thấy nhóm quá bá đạo"; "SNSD và Twice chính là những nhóm nam không phải đi nghĩa vụ quân sự"; "Thế hệ hai là sân chơi của SM"; "Trước khi BTS vượt lên thì EXO từng rất mạnh khoản album"...

Bee