Tour diễn 'Speak Yourself' của BTS đứng đầu doanh thu toàn thế giới

Top 10 album đĩa cứng chạy nhất nước Mỹ nửa đầu 2019 1. Map of the Soul: Persona (BTS) - 312.000 bản 2. Happiness Begins (Jonas Brothers) - 308.000 bản 3. DNA (Backstreet Boys) - 273.000 bản 4. A Star Is Born (Lady Gaga và Bradley Cooper) - 233.000 bản 5. Bohemian Rhapsody (Queen) - 194.000 bản 6. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish) - 185.000 bản 7. Father Of The Bride (Vampire Weekend) - 128.000 bản 8. Free Spirit (Khalid) - 113.000 bản 9. People (Live) (Hillsong United) - 111.000 bản 10. Wasteland, Baby! (Hozier) - 103.000 bản.