Twice bị đàn em (G)I-DLE vượt mặt trong BXH thương hiệu

Sáng 13/10, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố BXH thương hiệu dành cho nhóm nhạc nữ, thu thập dữ liệu từ 11/9 đến 12/10. Các tiêu chí xếp hạng bao gồm tần suất tham gia, mức độ phủ sóng truyền thông, chỉ số mạng xã hội, tương tác cộng đồng...

Kết quả, girlgroup nhà Cube (G)I-DLE vươn lên dẫn đầu BXH với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc: 598,33%. Tổng chỉ số thương hiệu của nhóm là 15.678.703 điểm. Những từ khóa liên quan đến (G)I-DLE được xếp hạng cao là "dễ thương", "nóng bỏng", "show Queendom"... Phản ứng tích cực của người dùng mạng là 63%. Tháng trước, girlgroup này chỉ xếp vị trí 20. Nhờ sức nóng của show sống còn Queendom, (G)I-DLE đã có màn bứt phá ngoạn mục.

(G)I-DLE, Twice và Red Velvet.

Twice xếp vị trí thứ hai trong BXH với chỉ số thương hiệu là 9.407.113 điểm, tăng 22,53% so với tháng 9. Thời gian qua, girlgroup nhà JYP comeback với mini-album Feel Special. Mặc dù chỉ quảng bá trong 2 tuần, Twice vẫn nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Red Velvet xếp vị trí thứ ba với 5.580.904 điểm chỉ số thương hiệu, giảm 39.39 % so với tháng trước. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Mamamoo và IZONE.

Top 30 nhóm nhạc nữ có điểm thương hiệu cao nhất tháng 10:

1. (G)I-DLE 2. TWICE 3. Red Velvet 4. MAMAMOO 5. IZONE 6. SNSD 7. BLACKPINK 8. Oh My Girl 9. DreamCatcher 10. Lovelyz 11. AOA 12. Apink 13. T-ara 14. WJSN 15. LABOUM 16. ITZY 17. EVERGLOW 18. APRIL 19. GFRIEND 20. CLC 21. SATURDAY 22. MOMOLAND 23. LOONA 24. fromis_9 25. Girl’s Day 26. Girls’ Alert 27. WeGirls 28. FIESTAR 29. 3YE 30. Weki Meki

Bee