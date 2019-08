Twice chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng Daesang' tại Soribada 2019

Tối 22/8, đêm đầu tiên của lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards 2019 (SOBA) diễn ra tại Olympic Park KSPO Dome, Seoul, Hàn Quốc. Ngôi sao sáng nhất của sự kiện này chính là Twice. Girlgroup nhà JYP "ẵm" về ba giải thưởng là "Bonsang", "Female Popularity" và "Music of the Year" (Daesang).

Twice chụp ảnh kỷ niệm với 3 chiếc cúp lưu niệm tại SOBA 2019.

Trên sân khấu SOBA, trưởng nhóm Ji Hyo nói: "Chúng mình thật sự rất biết ơn. Chúng mình sẽ không quên rằng giải thưởng lớn này là do các Once trao tặng và sẽ luôn trở thành một Twice chăm chỉ nhất. Cảm ơn mọi người!".

Với giải "Music of the Year" tại SOBA 2019 và giải "Hallyu Star" tại K-EXPO 2019 nhận được trong cùng một ngày, Twice đã có tổng cộng 14 cúp Daesang trong sự nghiệp. Các cô gái nhà JYP chính là girlgroup có nhiều giải thưởng danh giá nhất Kpop. Đây là một thành tích đáng tự hào sau 4 năm debut của Twice. Trước đây, girlgroup nắm giữ kỷ lục nhiều Daesang nhất là SNSD với 10 giải thưởng.

Ji Hyo vui mừng khi Twice nhận giải "Music of the Year".

Các Once cho rằng Twice chính là "nữ hoàng Daesang" của Kpop thế hệ mới. So với những nhóm nhạc cùng thời, Twice vừa có độ nổi tiếng cao, vừa đạt thành tích đồng đều trong các mảng album, nhạc số, mạng xã hội. Sự chăm chỉ, nỗ lực đã giúp nhóm được nhận những giải thưởng xứng đáng.

Twice chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng Daesang' tại SOBA 2019

SOBA 2019 sẽ diễn ra đêm thứ hai vào 23/8 với dàn line-up gồm: Red Velvet, (G)I-DLE, NCT 127, Lovelyz, AB6IX, Park Ji Hoon, YB, Yang Da Il, Son Gain, Kim Jae Hwan, ASTRO, TXT, SNH48, ONEUS.

Giải thưởng đêm đầu tiên của SOBA 2019:

Music of the Year Award: TWICE

Bonsang: Chung Ha, Ha Sung Woon (HOTSHOT), MOMOLAND, MAMAMOO, TWICE, MONSTA X

Rookie Award: ITZY

Rising Hot Star Award: N.Flying, Stray Kids

Voice Award: Chang Min (2AM), Jeong Se Woon

Music Star Award: CLC

Social Artist Award: Hwasa (MAMAMOO)

Trot Award: Jin Sung, Hong Jin Young

Best Trot Award: Tae Jin Ah

Performance Award: LOONA, ATEEZ

New Korean Wave Icon Award: Oh My Girl

New Korean Wave Artist Award: WJSN

Popularity Award (Female): TWICE

Art-tainer Award: Nam Woo Hyun (INFINITE), Weki Meki

Soribada New Wave Award: MONSTA X

Global Entertainer Award: ZERO 9

R&B Artist Award: Park Bom

Live Performance of the Year Award: MAMAMOO

