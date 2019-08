Twice ghi điểm với hành động đáng yêu giữa đám đông hỗn loạn

Tối 31/7, Twice trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc lịch trình ở Nhật Bản. Tại sân bay Gimpo, một lượng lớn fan đã có mặt để đón thần tượng. Đặc biệt, thời điểm Twice hạ cánh trùng với một girlgroup khác là IZONE. Do đó, đám đông hỗn loạn đã khiến việc di chuyển của Twice gặp nhiều khó khăn.

Những nhân viên an ninh và staff cố gắng bảo vệ Twice khỏi vòng vây của phóng viên và người hâm mộ, tuy nhiên tình trạng "ùn tắc" vẫn diễn ra. Trong đó, Ji Hyo và Na Yeon bị xô đẩy, gương mặt toát lên vẻ không thoải mái.

Khoảnh khắc đáng yêu ở sân bay của Twice.

Giữa tình huống này, Sana bất ngờ quay xuống nói điều gì đó với các thành viên. Ngay sau hành động của Sana, các thành viên Twice đồng loạt đặt tay lên vai nhau, "xếp hàng" ngay ngắn. Nhiều fan khen ngợi tinh thần đoàn kết của Twice, cho rằng trong tình huống hỗn loạn đó, các cô gái đã có ý thức bảo vệ nhau. Một số người còn so sánh Twice với những đứa trẻ đang trên đường bước vào lớp học.

Các cô gái bám vào vai nhau để không bị chen lấn và lạc đội hình.

Trong tình huống đi lại khó khăn, Twice vẫn mỉm cười.

Sana nắm tay Da Hyun.

Twice ghi điểm với hành động đáng yêu giữa đám đông hỗn loạn Twice di chuyển khó khăn trong vòng vây fan.

Nhiều fan cho rằng thái độ của Twice rất đáng được trân trọng. Là girlgroup hàng đầu, các cô gái không hề mắc bệnh "ngôi sao". Dù lịch trình mệt mỏi, Twice luôn mỉm cười vui vẻ trước ống kính, cảm ơn những món quà từ người hâm mộ.

Na Yeon.

Tzuyu.

Minie