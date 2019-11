TXT tuyên bố 'không làm xấu hổ danh xưng em trai BTS'

Sáng 21/10, TXT tổ chức họp báo ra mắt full album đầu tiên sau một thời gian dài chuẩn bị. Xuất hiện tại buổi họp báo, 5 thành viên Soo Bin, Yeon Jun, Beom Gyu, Tae Hyun và Huening Kai gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách trẻ trung.

TXT tại họp báo comeback.

The Dream Chapter: Magic với ca khúc chủ đề Run Away kể về câu chuyện một nhóm chàng trai cùng thực hiện chuyến phiêu lưu kỳ diệu. Trưởng nhóm Soo Bin chia sẻ, album này tiếp nối từ mini-album debut The Dream Chapter: Star, tập trung vào concept "những chàng trai theo đuổi các ngôi sao".

Yeon Jun chia sẻ, giám đốc sản xuất Bang Shi Hyuk và BTS đã đưa ra nhiều lời khuyên cho nhóm. "Họ đã cho chúng tôi những lời tư vấn về việc thu âm album và những lý tưởng mà chúng tôi cần tập trung theo đuổi. Họ nói rằng chúng tôi nên làm việc chăm chỉ và hoàn toàn tin tưởng vào công ty".

Yeon Jun nói thêm, nhóm sẽ cố gắng để không làm xấu hổ danh xưng đàn em BTS: "BTS đã cho chúng tôi đôi cánh để bay lên. Chúng tôi sẽ làm hết sức để trở thành một nhóm hậu bối khiến BTS tự hào".

TXT kết thúc showcase comeback bằng những chia sẻ về mục tiêu tương lai. Các thành viên cho biết: "Chúng tôi muốn nhận giải thưởng tân binh". Một mục tiêu khác mà TXT tập trung hướng tới là thể hiện những mặt tốt nhất của bản thân nhưng vẫn chăm sóc tốt cho sức khỏe. "Khi quảng bá, sức khỏe của chúng tôi được ưu tiên hơn là những cúp chiến thắng".

MV Run Away vừa phát hành vào 16h ngày 21/10 nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Từ khóa #RunAwaywithTXT và #TXTMagicTime chiếm giữ hai vị trí đầu của top trend Twitter toàn cầu với hơn 100.000 lượt tweet. Fan hy vọng màn comeback của "tân binh khủng long" TXT đạt nhiều thành tích trước khi khép lại một năm 2019 hoạt động chăm chỉ.

