Tỷ phú Jho Low - kẻ muốn mua cả Hollywood bằng 'tiền bẩn'

Jho Low là một đại gia khét tiếng, từng vung tiền theo đuổi các mỹ nhân, ngôi sao hàng đầu Hollywood trước khi phạm pháp và bị cảnh sát truy nã.

Gần đây, tên tuổi đại gia Malaysia Jho Low được dư luận quan tâm sau khi vướng vào vụ án môi giới mại dâm của cựu chủ tịch YG Entertainment, Yang Hyun Suk.

Phóng sự của MBC chỉ đích danh Jho Low là một trong những nhà đầu tư Đông Nam Á được Yang Hyun Suk chiêu đãi dịch vụ tình dục tại Seoul vào tháng 7/2014. Một tháng sau đó, ông Yang tiếp tục tổ chức chuyến du lịch châu Âu cho tỷ phú Low và 10 gái mại dâm như một sex tour trá hình.

Đại diện pháp lý của Jho Low đã lên tiếng sau nghi vấn nhận chiêu đãi tình dục từ cựu chủ tịch YG. Theo đó, Jho Low là bạn của nam ca sĩ PSY (cựu nghệ sĩ YG) và được PSY giới thiệu làm quen với Yang Hyun Suk. Phía Jho Low khẳng định không biết và không hề liên quan đến bất kỳ hành vi nào như đài MBC công bố.

Đây không phải lần đầu vị đại gia khét tiếng này xuất hiện trên mặt báo vì dính líu đến làng giải trí. Jho Low có một quá khứ "lừng lẫy" với khối tài sản khổng lồ, những mối quan hệ rộng rãi. Low từng vung tiền chinh phục nhiều mỹ nhân từ Á sang Âu - Mỹ, trước khi sa lầy và bị truy nã vì tội biển thủ hàng tỷ USD quỹ công.

'Gatsby hư hỏng của châu Á'

Jho Low sinh năm 1981, tên đầy đủ là Low Taek Jho (Lưu Đức Tổ). Low xuất thân trong gia đình giàu có, là con cháu của doanh nhân Low Meng Tak (Lưu Minh Đạt, một thương nhân gốc Quảng Đông, Trung Quốc). Gia tộc của Low sở hữu đế chế kinh doanh với nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp, sản phẩm công nghệ cao.

Cuốn sách Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World (Tạm dịch: Cá voi tỷ đô: Người đàn ông đã lừa phố Wall, Hollywood và cả thế giới) tiết lộ nhiều câu chuyện ly kỳ về cuộc đời vị đại gia khét tiếng. Hai tác giả là nhà báo Tom Wright và Bradley Hope đã vẽ một bức tranh chi tiết về lối sống của Low và những tác động của người đàn ông này tới hệ thống tài chính toàn cầu, Hollywood và các công ty tại Mỹ.

Jho Low.

Từ nhỏ, "cậu ấm" Jho Low đã được gửi sang Anh du học, tại trường Harrow ở London với mức học phí khoảng 50 nghìn bảng/năm. 19 tuổi, Jho Low theo học Đại học Wharton, một trong những trường đại học kinh tế tốt nhất nước Mỹ, và trở thành tay ăn chơi khét tiếng vùng Pennsylvania. Những môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế đã giúp Low kết thân với con cái của các tỷ phú Ả Rập và những nhân vật "cộm cán" của nhà nước Malaysia. Một trong những người bạn thân của Low trong thời gian này là Riza Aziz, con trai riêng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Khi ông Najib Razak lên làm Thủ tướng năm 2009, Low được "tin dùng".

Sinh nhật 20 tuổi, Low chi 40.000 USD để bao trọn hộp đêm, nơi tổ chức bữa tiệc xa hoa toàn rượu và gái đẹp. Năm 2002, trong một chuyến đánh bạc ở Atlantic, cậu ấm Malaysia đã gặp Ivanka Trump. Khi đó, con gái Tổng thống Mỹ cũng đang là sinh viên Đại học Wharton. Low gửi lời mời hẹn hò nhưng bị cô từ chối. Ivanka Trump chắc cũng không thể ngờ, chỉ 10 năm sau ngày gặp chàng sinh viên đó, thái độ của giới thượng lưu và cả Hollywood, đã thay đổi hoàn toàn khi đứng trước Jho Low.

Khi bước chân vào việc kinh doanh bất động sản và nhiều dịch vụ khác tại Hollywood, cũng là lúc Jho Low bắt đầu thể hiện đẳng cấp của một tỷ phú siêu giàu. Low từng tổ chức những bữa tiệc xa hoa, điên rồ, mời cả những minh tinh nổi tiếng. Theo cách nói của các nhà điều hành sòng bạc và câu lạc bộ đêm, nơi những người chi tiêu"mạnh tay" thường được gọi là "cá voi", thì Low là con cá voi lớn nhất mà Las Vegas, Saint Tropez và New York từng biết đến.