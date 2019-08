V (BTS) bất ngờ tung ca khúc solo 'Winter Bear'

Đúng 0h ngày 10/8 (giờ địa phương), tài khoản YouTube của BTS bất ngờ "đánh úp" fan bằng MV Winter Bear với diễn viên chính là V (Kim Tae Hyung). Cùng thời điểm này, Winter Bear - ca khúc solo tiếng Anh do V thể hiện, cũng được phát hành trên nền tảng nghe nhạc miễn phí Soundcloud.

V (BTS) gây 'bão' khi bất ngờ tung ca khúc solo 'Winter Bear'

MV Winter Bear được quay trong chuyến lưu diễn năm ngoái của BTS. Ca khúc này có sự tham gia viết lời của V và trưởng nhóm RM. Đồng thời, MV Winter Bear cũng do chính V đạo diễn. Trước đó, thành viên BTS chưa từng hé lộ thông tin nào về tác phẩm này. Chính vì vậy, sự xuất hiện bất ngờ của Winter Bear nhanh chóng gây "bão" trên mạng xã hội. Ngay sau khi phát hành, V đã đăng tweet cho biết anh rất hồi hộp khi giữ kín bí mật về Winter Bear và cảm giác thích thú khi lần đầu viết lyric bằng tiếng Anh.

Ca khúc solo của V cũng vào top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại cổng thông tin Naver (Hàn Quốc).

Trên YouTube, chỉ trong vòng gần 2 giờ đồng hồ, MV Winter Bear đã nhận được hơn 800.000 lượt like. Lượng truy cập nhiều đến mức số lượng view hiển thị đóng băng ở cột mốc 451.470. Gần 90.000 lượt bình luận và hàng trăm nghìn lượt tweet cho thấy sức nóng của V trên mạng xã hội.

Winter Bear nhận được phản ứng tích cực từ người dùng mạng. Đây là ca khúc có giai điệu du dương nhẹ nhàng với ca từ sâu lắng, kết hợp cùng chất giọng trầm ấm của V. Người hâm mộ cũng khen ngợi tài năng và đam mê nghệ thuật của nam idol sinh năm 1995. Các fan bất ngờ khi chỉ ít tháng sau khi phát hành ca khúc solo Scenery hồi đầu năm, V đã trở lại với một ca khúc mới.

Mặc dù chỉ là những cảnh quay đơn giản, MV Winter Bear vẫn gây ấn tượng bởi màu sắc nghệ thuật đúng chất "vintage" đặc trưng của thành viên BTS.

Tác phẩm solo Winter Bear của V được xem là món quà gửi tặng cộng đồng Army nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày ra đời câu nói "I Purple You" - cụm từ mang thương hiệu BTS. Cách đây vài giờ, các fan đã đưa từ khóa #IPurpleYou1000 lên vị trí thứ nhất của top trend toàn cầu. Nhiều fan cho rằng V quyết định phát hành vào thời điểm này để cám ơn tấm lòng của người hâm mộ dành cho anh và BTS.

Tại một buổi fanmeeting vào tháng 11/2016, V đã nói với fan: "Các bạn biết màu tím có ý nghĩa là gì không? Đó là màu cuối cùng của cầu vồng và nó mang ý nghĩa rằng: Mình sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu đấy". Sau sự kiện này, cụm từ "Borahae" (I Purple You) đã được lan truyền trong cộng đồng fan BTS. Không chỉ V, các thành viên BTS cũng thường nói "I Purple You" thay cho từ "I Love You" tại các buổi concert khắp thế giới. Cụm từ này đã đưa màu tím trở thành màu sắc thương hiệu của BTS. Các thành phố như Busan, Seoul, New York, London, Paris... đều từng thắp ánh sáng màu tím để đón chào boygroup Big Hit.

Một số bình luận: "Trong ngày kỷ niệm của Borahae, V đã gửi tặng chúng ta món quà không thể tuyệt vời hơn"; "Tất cả cảnh quay đều giản dị nhưng khiến tôi xúc động không nói nên lời"; "Tôi có cảm giác Winter Bear viết về người bà đã mất của V. Thật buồn nhưng cũng thật đẹp"...

Gần đây, sau khi hoàn thành tour diễn Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, các thành viên BTS bước vào thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhóm được cho là đang hoàn tất phần thu âm album mới, dự kiến phát hành tháng 10.

Minie